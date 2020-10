Vrouw mag vliegtuig niet op omdat haar borsten te duidelijk zichtbaar zijn (foto)

Een Amerikaanse vrouw mocht onlangs niet meevliegen als ze geen T-shirt over haar outfit trok. Ze vond van zichzelf dat dat niet nodig was, maar uiteindelijk kreeg ze van de piloot een shirt en mocht ze alsnog aan boord.

Kayla Eubanks wilde dinsdag een vliegtuig van Southwest Airlines opstappen om naar Chicago te reizen. Aan de gate werd ze echter tegengehouden door een medewerkster van de luchtvaartmaatschappij. Die vond dat haar topje te “obsceen en uitdagend” was en liet haar niet door tenzij ze er een T-shirt over aantrok.

Eubanks vroeg de medewerkster om de kledingvoorschriften te tonen, maar kreeg geen gehoor. De piloot van het vliegtuig kwam op dat moment toevallig voorbij en raadde haar aan om een T-shirt aan te trekken. Ze had echter geen shirt bij, dus gaf de piloot haar een. Vervolgens mocht ze het vliegtuig op.

De vrouw kaartte het incident aan op Twitter, waar de meningen verdeeld zijn. Sommige mensen vinden het onbegrijpelijk dat er moeilijk gedaan werd over dergelijke outfit, anderen volgen dan weer het standpunt van de medewerkster. “Ik heb al veel minder fatsoenlijke outfits gezien op vluchten van Southwest Airlines. Waar halen ze het recht om je tegen te houden?” en “Doe voldoende kleren aan als je het vliegtuig neemt. Dat is elementaire beleefdheid. Heb respect voor de anderen. Er vliegen kinderen mee en op een vliegtuig zit je dicht bij elkaar”, klinkt het onder meer.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6

— Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020