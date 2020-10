Paris Fashion Week zet beste beentje voor met digitale defilés

Rode lopers, krappe stoeltjes en drukke afterparty’s… Het speekt voor zich dat de modeweken door het coronavirus niet konden doorgaan zoals we dat gewend zijn. Gelukkig waren de ontwerpers in Parijs creatief genoeg om alternatieve defilés te organiseren. Schertsend in een film van Balenciaga, geënsceneerd aan de oevers van de Seine door AMI of als digitale installatie bij Balmain: zo stelden de designers hun eigen ‘leefbare’ versie van social distancing voor.

Balenciaga presenteerde zijn nieuwe collectie in een kortfilm. ‘Les lunettes de soleil dans la nuit’ werd gefilmd op het moment dat de Fashion Week in Parijs van start ging. ‘s Avonds, aan de verlaten oevers van de Seine, op het ritme van het gelijknamige nummer ‘Sunglasses at night’ van Corey Hart. De aftiteling van de kortfilm onthult dat de productie in goede banen geleid werd door gezondheidsadviseurs, dat de crew van elkaar ‘geïsoleerd’ was tijdens de opnames en dat materiaal en handen zorgvuldig gedesinfecteerd werden. Als een meester-provocateur ironiseert de Georgiër Demna Gvasalia, artistiek directeur van het Franse modehuis, de beperkingen die al meer dan zes maanden op ons dagelijks leven wegen, met een collectie die ook doet glimlachen.

Badjassen en slippers

In een interview vroeg Gvasalia zich onlangs af “of mode wel zin heeft in deze apocalyptische wereld waarin we sinds maart leven”. Maar hij kreeg de smaak weer te pakken. “Ik ontdekte dat zelfs in tijden van pandemie mensen iets nieuws willen om hen af te leiden van de verschrikkingen”, zei de ontwerper. Badjassen in fake schapenvel, gelaagde pyjama’s, babydolls als avondjurk: in de nieuwe collectie wordt binnenkleding ook buitenshuis gedragen. Hotelpantoffels, zwembadslippers en orthopedische sandalen worden op hakken gezet. Hoewel Gvasalia deze keer de digitale kaart trok, belooft de ontwerper voor de haute-couturecollectie van juli wél een ‘fysiek’ defilé.

Woonboot en virtuele vips

Ook Alexandre Mattiussi, designer van AMI, liet zijn mannequins in de regen defileren aan de oevers van de Seine. Zijn gasten keken toe vanop een woonboot, op veilige afstand van de catwalk, voor ze een cruise op de Seine maakten. “Ik wil de natuurlijke behoefte aan gezelligheid, ontmoetingen en interacties onderstrepen met een boodschap van hoop”, aldus Mattiussi.

De beelden werden realtime uitgezonden op grote schermen in de boot, zodat gasten konden kiezen tussen genieten van de Parijse sfeer en het defilé van ver bekijken, of de collectie in het teken van nonchalante elegantie van dichtbij bewonderen. Daarmee lag de show van AMI helemaal in het verlengde van deze ‘phygital’ Fashion Week: half-fysiek, half-digitaal.

Het legendarische modehuis Balmain, onder leiding van social mediaster Olivier Rousteing, slaagde er in COVID-tijden zelfs in zijn 75ste verjaardag te vieren met… virtuele celebrity’s. Omdat reizen bijna onmogelijk is en het de Fashion Week dus ontbrak aan internationale reikwijdte, speelden Cara Delevingne, Maluma, Cindy Crawford en zelfs modepaus Anna Wintour het spel mee door video’s op te nemen. Die werden uitgezonden tijdens het defilé, om de indruk te wekken dat de gasten de ‘fysieke’ modeshow volgden, foto’s namen en vol bewondering reageerden.