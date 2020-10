Obesitasexpert wil ‘The Great British Bake Off’ niet langer op tv

We smullen er maar al te graag van, de wedstrijden op tv waar amateurbakkers de heerlijkste, mooiste en meest verleidelijke creaties bakken. Misschien iets té veel. Een obesitasexpert vindt namelijk dat het Britse programma ‘The Great British Bake Off’ van de buis af moet. De smakelijke taartenwedstrijd zou er namelijk voor zorgen dat je sneller naar een gesuikerde snack grijpt.

De Britse gezondheidsexpert Tam Fry is de voorzitter van het National Obesity Forum, een organisatie die zich inzet voor een gezond gewicht voor elke Brit. ‘The Great British Bake Off’ is een enorme hit in Engeland en dat is volgens de organisatie best gevaarlijk. Zeker nu COVID-19 op de loer ligt en aangezien de Britten gemiddeld gezien de meeste inwoners hebben met een ongezond gewicht.

Risicofactor coronavirus

En overgewicht is precies één van de risicofactoren wanneer je het coronavirus krijgt. Wat Fry betreft moet er op z’n minst een gezondheidswaarschuwing komen voor het programma begint. “Channel 4 zou met een waarschuwing moeten komen waarin duidelijk wordt dat de taarten heerlijk zijn, maar de hoeveelheid suiker totaal geen voedingswaarde heeft en absoluut niet gezond is”, zegt hij volgens Daily Mail.

Volgens Fry gaat het de zender alleen maar om de kijkcijfers. “Terwijl het de overheid niet is gelukt om de suiker in taarten met twintig procent naar beneden te brengen”, zegt Fry. “Overmatig suiker eten zorgt voor overgewicht en dat is een serieus risico als je besmet raakt met het coronavirus. Channel 4 zou zich moeten realiseren wat voor schade zo’n ‘entertainmentprogramma’ kan aanrichten”, betoogt hij. De show is een enorme hit in het Verenigd Koninkrijk. De eerste aflevering van het laatste seizoen wist de kijkcijferrecords zelfs te breken. Die records stamden uit 1985.