Jonge wolf doodgereden in Hechtel-Eksel

In Hechtel-Eksel is donderdagnacht een van de wolvenwelpen van Noëlla en August doodgereden. Dat bevestigt het Agentschap Natuur en Bos vrijdag. Volgens de organisatie Welkom Wolf gaat het om een vrouwenwelpje. De organisatie vraagt dat dringend werk gemaakt wordt van veilige oversteekplaatsen voor de wolven.

De wolf werd doodgereden op de N74, een gewestweg waar bestuurders vaak hoge snelheden halen. “We hebben dit voorspeld”, klinkt het bij Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos. “De wolven beginnen zich als een roedel te verspreiden op een gebied van 300 vierkante kilometer, de drukke N74 en N715 liggen helaas in dat gebied. De welpen kunnen het gevaar ook nog niet inschatten omdat ze pas de wereld aan het verkennen zijn. Dit is erg jammer, we zijn er niet goed van.”

Eerste nakomelingen

Het is intussen zeker dat de dode wolf een van de vier welpen is van wolven Noëlla en August. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf gaat het om een vrouwtje. De welpen werden in het mei geboren, het waren de eerste nakomelingen van wolven in ons land in 150 jaar. Welkom Wolf roept na de dood van de welp nogmaals op om dringend werk te maken van veilige oversteekplaatsen voor wolven. “De realisatie van grote ecoducten is tijdrovend, en zoveel tijd hebben we niet”, vertelt Jan Loos. “Maar er moeten snel kleinere infrastructuurwerken, zoals een onderboring voor kleine faunapassages onder de N715, gebeuren, in afwachting van de grote werken.”