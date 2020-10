Familie vindt enorm geldbedrag in huis van overleden man

In het Nederlandse Kinderdijk is een vreemde vondst gedaan in de woning van een overleden man. Familie van de 66-jarige belde de politie toen ze meerdere dagen geen contact met hem konden krijgen, waarna agenten ontdekten dat de man overleden was. Toen de familie later het huis betrad, vonden zij een enorme hoeveelheid buitenlands geld.

Op 2 oktober werd de politie ingeschakeld om het huis van de man te bekijken, waar zij hem overleden aantroffen. De man leek een natuurlijke dood gestorven te zijn. De politie kwam die dag verder geen bijzonderheden tegen in het huis van de overledene.

330.000 euro

Toen de familie van de man het huis een aantal dagen later doorzocht, kwamen zij echter een gigantische hoeveelheid contant geld tegen, waarvan een groot deel bestond uit buitenlandse valuta. Achteraf bleek het een bedrag van ruim 330.000 euro te zijn.

Of het geld van de man zelf was en wat de herkomst van het bedrag is, is nog niet duidelijk, maar de politie is op dit moment bezig met een onderzoek.