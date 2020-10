CORONACIJFERS. Piekdag met zorgwekkende 4.601 nieuwe besmettingen

Tussen 29 september en 5 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.915,9 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 72% in vergelijking met de zeven dagen daarvoor.

Dat brengt het totale aantal mensen dat in ons land positief testte op 143.596. Op maandag 5 oktober werden bovendien maar liefst 4.601 nieuwe gevallen geregistreerd, een absolute piekdag tot nog toe.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 96 nieuwe patiënten opgenomen. Volgens de meest recente cijfers worden 1.110 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-patiënten, van wie er 213 intensieve zorgen nodig hebben. Zo’n 10.126 personen zijn in België aan COVID-19 bezweken. Tussen 29 september en 5 oktober stierven dagelijks gemiddeld 12 mensen aan het virus.

Strengere maatregelen

Naast de algemene regels zoals afstand houden en een mondmasker dragen wanneer dat niet mogelijk is, wordt het aantal nauwe contacten vanaf vandaag beperkt tot drie per maand buiten het eigen gezin. Dat zijn mensen die je mag knuffelen en bij wie je die anderhalve meter niet hoeft te respecteren. Daarnaast mogen we nog maximum vier anderen uitnodigen voor privé-bijeenkomsten thuis. Daarbij gelden de algemene afstandsregels, tenzij het natuurlijk om personen uit de nauwere contacten gaat.

De cafés gaan vanaf nu om 23 uur dicht. Per tafel mogen nog maar vier mensen zitten, met uitzondering van een gezin van bijvoorbeeld vijf mensen die onder hetzelfde dak wonen. Wie met een grotere groep afspreekt, zal zich moeten spreiden over meerdere tafels. In Brussel zijn sinds donderdag de cafés voor een maand gesloten. Voor de restaurants verandert er niets.

Ook niet-georganiseerde samenscholingen buiten, dus geen fietstochten van wielerclubs of geleide wandelingen, worden beperkt tot maximaal vier mensen, opnieuw met uitzondering van grotere groepen die onder hetzelfde dak wonen. Tot slot wordt telewerk opnieuw sterk aanbevolen, en dat meerdere dagen per week. De regering laat het aan de bedrijven om dat op de meest efficiënte manier te organiseren.