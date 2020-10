Amper nog besmettingen in China: wat doen zij beter dan wij?

Terwijl het aantal besmettingen in ons land zorgwekkend hard blijft stijgen, stelt China al meer dan 50 dagen geen lokale besmettingen meer vast en verloopt het leven er opnieuw normaal. “Ze snappen helemaal niet waarom Europa en Amerika het virus niet onder controle krijgen”, klinkt het.

De coronacijfers in ons land zijn ronduit slecht. Afgelopen maandag werden er maar liefst 4.601 nieuwe gevallen geregistreerd, een absolute piekdag tot nog toe. In China, daarentegen, werden er sinds 16 augustus (54 dagen geleden) geen lokale besmettingen meer gemeld. “Er zijn elke dag wel een tiental besmettingen die gemeld worden, maar dat zijn telkens reizigers die vanuit het buitenland naar China reizen, daar in quarantaine geplaatst worden en getest worden”, legde China-correspondent Leen Vervaeke vanmorgen uit in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Beperkte maatregelen

Het leven verloopt er weer zo goed als normaal, al volgen ze enkele regels zeer strikt op. “Er zijn nog steeds een paar maatregelen, maar die vallen heel goed mee, in vergelijking met de eerdere lockdown. In de stad Peking moet je nog mondmaskers dragen in het openbaar vervoer en in winkels, maar niet meer op straat, hoewel de meesten dat toch nog blijven doen. Cafés en restaurants zijn wel open en je mag er ook in groep naartoe. Mensen gebruiken nog steeds die gezondheidscode op hun telefoon, zeker als ze zich verplaatsen naar een andere stad. Dat is vooral om, mocht er toch een nieuwe besmetting zijn, heel snel te kunnen nagaan wie allemaal in de buurt van die geïnfecteerde is geweest”, klinkt het.

Verbazing

China begrijpt dan ook niet waarom Europa en Amerika zoveel moeite hebben om het virus te bestrijden. “De Chinezen snappen echt niet waarom Europeanen en Amerikanen niet hardhandiger ingrijpen tegen het virus. Ze snappen ook helemaal niet waarom Europa en Amerika het virus niet onder controle krijgen. Ik krijg daar zelf dagelijks vragen over”, vertelt ze.

Hardhandige aanpak

Wat doet China dan beter of anders dan wij? “Het grote verschil is dat ze heel snel ingrijpen. Ze wachten hier niet tot er 200 of 300 besmettingen per dag zijn. Men grijpt onmiddellijk in als er zich een cluster aan besmettingen voordoet en probeert die in de kiem te smoren. Bij een uitbraak wordt de hele omgeving onmiddellijk in lockdown gebracht, met harde hand, zonder uitzondering. Meteen worden honderdduizenden mensen getest. Dat is zeer efficiënt, maar waarschijnlijk iets te hardhandig om toe te passen in een democratisch systeem”, besluit ze.