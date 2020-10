Instagram wordt 10: meest gelikete foto’s per jaar op een rij

Het is nauwelijks voor te stellen, maar Instagram bestaat alweer 10 jaar. We hebben de meest gelikte foto’s per jaar voor je op een rij gezet, van een ei tot Kim Kardashian. Drie keer raden welke meer likes heeft.

Op 6 oktober 2010 werd Instagram gelanceerd. Aanvankelijk was de dienst alleen beschikbaar op de de iPhone, iPad en iPod touch. Sinds april 2012 werkt het ook op smartphones met Android. In datzelfde jaar kocht Facebook het bedrijfje met zijn twaalf personeelsleden op voor ongeveer 1 miljard dollar in contanten en aandelen. Sterren omarmden het medium, influencers werden geboren. Een tijdlijn met de meest gelikte foto’s per jaar.

2010: de hond van Kevin Systrom

In 2010 postte Instagram-uitvinder Kevin Systrom een foto van een hond naast een tacokraampje. De rest is geschiedenis. De foto staat inmiddels op iets meer dan 192k likes.

test

2011: Justin Bieber en zijn familie

In 2011 postte Justin Bieber een zoet familiekiekje. Het werd de meest gelikete foto van dat jaar. Inmiddels staat de teller op 270k likes.

What is it buddy



2012: Louis Tomlinson en Zayn Malik

In 2012 kreeg Instagram een behoorlijke boost en werd de dienst mainstream. One Direction was toen mateloos populair. De jongens waren verantwoordelijk voor vier van de tien meest gelikte foto’s van dat jaar. Deze Halloween-foto van Louis Tomlinson en Zayn Malik verzamelde de meeste hartjes. Inmiddels heeft de foto bijna 1,3 miljoen likes.

Halloween 🙂

2013: Will Smith en Justin Bieber

In 2013 was het nog altijd Justin Bieber die ’s werelds grootste tieneridool was. Deze selfie met Will Smith staat inmiddels op 1,5 miljoen likes.

Me and uncle Will

2014: Kim Kardashian en Kanye West

Ha, daar was ze al: Kim Kardashian. Als iemand alles uit Instagram heeft gehaald, dan is het deze socialite. In 2014 trouwde ze met Kanye West en de trouwfoto ging viral. Er stonden dat jaar meer foto’s van Kim Kardashian in de top 10 meest gelikete foto’s, maar deze sprong erboven uit. Inmiddels staat de teller op bijna 2,5 miljoen likes.

💍

2015: Kendall Jenner

Door naar het halfzusje van Kim Kardashian, Kendall Jenner. Die hele familie heef Instagram maximaal uitgebuit. Deze foto, inmiddels 3,6 miljoen keer geliket, was het populairst in 2015.

❥

2016: Selena Gomez

Ook bizar populair op het sociale medium is Selena Gomez. Dit kiekje waarop ze cola drinkt, eindigde op de eerste plaats in de top 10 meest gelikete foto’s van het jaar 2016. De teller staat nu op meer dan 7 miljoen likes.

when your lyrics are on the bottle 😛 #ad

2017: Beyoncé

In 2017 brak Beyoncé Instagram met de aankondiging van een tweeling. Dat deed ze met deze fleurige foto, die inmiddels meer dan 11 miljoen likes heeft verzameld.

2018: Kylie Jenner

Ze verzamelde door de jaren heen miljarden likes met bikini-foto’s, maar geen enkele foto was zo populair als deze. Hiermee kondigde ze de naam van haar dochter aan: Stormi Webster.

stormi webster 👼🏽



2019: World Record Egg

De meest briljante in dit rijtje met meest gelikete foto’s op Instagram is een ei. In 2018 had Kylie Jenner een record gezet, met de meeste likes ooit op één foto. Een simpel ei, de eerste foto van een totaal nieuw account, verpulverde dat record. “Let’s set a world record together and get the most liked post on Instagram. Beating the current world record held by Kylie Jenner (18 million)! We got this“, aldus het ei. Inmiddels is de foto bijna 55 miljoen keer geliket.



2020: Chadwick Boseman

Na de tragische dood van Black Panther-acteur Chadwick Boseman verscheen op zijn account een zwart-witfoto met een aangrijpende tekst. Voor het eerst werd publiekelijk verteld dat hij al vier jaar aan kanker leed. Het is de foto met de meeste hartjes in 2020 tot nu toe.