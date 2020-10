Thuis een casino bezoeken

Lekker he, een avondje uit naar het casino, of even lekker indrinken met een spelletje roulette of blackjack alvorens te gaan eten of stappen? Het gebruik van casino’s is altijd een ontspannende bezigheid geweest, met live entertainment en een avondvullend programma in het casino zelf. Dit kan nu nog, maar met de huidige technologie en zeker niet te vergeten de impact van corona is er een grote verschuiving geweest in de casino branche.

Tegenwoordig zijn de sites voort zo goed, dat een online casino bezoeken uit de luie stoel kan gebeuren. Buiten het feit dat je zelf voor de neven entertainment moet zorgen en er geen fysieke tafel in de huiskamer staat, kan het zo realistisch gemaakt worden als dat de speler dat wenst. De casinowereld is volledig binnengekomen in de huidige tijd en techniek.

Online casino’s

Voor de uitbaters van de online casinos, zitten er een groot aantal voordelen aan wat het internet kan doen voor een bedrijf in deze branche. Fysieke casino’s zijn in het geregeld redelijk groot om veel spellen te kunnen huizen en dat is op internet geen probleem. De site wordt opgezet met de juiste licenties en de contracten worden gesloten met ontwikkelaars van spellen, welke op hun beurt wat spellen aanbieden.

Er zijn een aantal ontwikkelaars die het hele assortiment aanbieden aan een casino, welke dan speciale sponsorring krijgen, afhankelijk aan het aantal spellen wat er van die ontwikkelaar te vinden is en daar kan ook het verschil in keten of casino tevoorschijn komen.

Bonussen

Samen met dit verschil, komen dus ook andere voordelen. De welkomstbonus zogeheten is een bonus, die mensen moet overtuigen lid te worden van het casino en een storting te doen. De bonus kan varieren van spins op de online gokkasten, tot aan speeltegoed aan de virtuele tafels. In veel gevallen is de hoogte van de te krijgen bonus afhankelijk aan de grootte van de eerste storting, maar in veel gevallen is het een verdubbeling hiervan. De gratis spins vind je in veel gevallen in combinatie met de inleg bonus. Waar de bonus vrijwel nooit voor geschikt is, is het live casino.

Verschillende casino opties en spellen.

Een gemiddeld casino op internet biedt een aantal speel mogelijkheden aan. De bekendste zijn de slotmachines en de speeltafels (Blackjack, Roulette etc.), maar steeds meer casino’s investeren ook in live casino’s. Dit zijn gedeeltes van het casino, waar echte mensen als dealer aanwezig zijn en interactief bezig zijn met de spelers. De mogelijkheid om te kunnen communiceren is aanwezig en geeft een heel nieuwe draai aan het thuisspelen in online casino’s.

Is het legaal?

Het inloggen op een buitenlands casino is volledig te vertrouwen en legaal. Komt u echter een Nederlands casino tegen, dient u twijfels te trekken, want de aanpassing voor het verkrijgen van een online licentie is in Nederland pas mogelijk vanaf 2021 en dus nog niet mogelijk. Twijfelt u alsnog of het wel of niet pluis is, kijk dan onderaan op de gemiddelde casino site om te kijken of deze een benoeming hebben van de licentie.