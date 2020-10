Kunstlover? Dan zijn deze Magritte-sneakers wat voor jou!

De herfst is al even begonnen en dat betekent voor velen dat het tijd is voor een nieuw paar schoenen, geschikt voor het slechtere weer. Ben je een fan van Magritte en heb je nood aan nieuw schoeisel? Dan zijn de nieuwe Magritte-Vans, een samenwerking met modelabel Opening Ceremony, je op het lijf geschreven.

Twee klassieke modellen van het schoenenmerk Vans, de Old Skool en Slip-On, werden in samenwerking met Opening Ceremony in een nieuw jasje gestoken. Het thema? Magritte, de wereldwijd beroemde Belgische schilder.

Twee modellen

Het zijn met name de schilderijen Souvenir de Voyage en Les Amants van Magritte die vereerd werden met een eigen paar schoenen. Dat deed Vans samen met het Amerikaanse modemerk Opening Ceremony. “René Magritte voert ons terug naar een tijd waarin we de realiteit in vraag stelden en volgens mij leven we nu opnieuw in zo’n periode. Het is dankzij kunst dat we kritisch leren nadenken over dingen die op het eerste gezicht niet zijn wat ze lijken”, aldus Humberto Leon van Opening Ceremony. De collectie, die helemaal in het teken staat van vermommingen en de daarmee gepaard gaande maskers, is dus een verwijzing naar de actualiteit. Je kan de sneakers onder andere hier kopen.