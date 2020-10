‘Intelligente’ kuisheidskooi voor mannen blijkt kwetsbaar voor hackers: “Geslachtsdeel zit vast”

Onderzoekers hebben gewaarschuwd dat een elektronisch apparaat dat bestemd is als kuisheidsgordel voor mannen wegens een fout in het beveiligingssysteem gehackt kan worden. Het apparaat kan vanop afstand worden vergrendeld, waardoor het geslachtsdeel van de mannelijke gebruiker vast komt te zitten.

Cellmate, dat ontwikkeld werd door het Chinese bedrijf Qiui, is een soort kooi waarin de man zijn geslachtsdeel kan schuiven en vervolgens kan worden afgesloten. Het apparaat wordt vooral verkocht als seksspeeltje voor mannen die onderdanig zijn aan hun partner. De controle over die vergrendeling gebeurt enkel met Bluetooth of via een applicatie op de smartphone. De kuisheidsgordel fysiek ontgrendelen, kan dus niet.

Maar onderzoekers van Pen Test Partners (PTP), een Britse organisatie die zich bezighoudt met veiligheidszaken, hebben verschillende kwetsbaarheden in het vergrendelingssysteem aan het licht gebracht. “We ontdekten dat hackers op afstand kunnen voorkomen dat het Bluetooth-slot wordt geopend, waardoor het geslachtsdeel van de gebruiker vast komt te zitten in het apparaat”, zo klinkt het.

Slijpschijf

Volgens de organisatie kan in geval het toestel gehackt wordt enkel “een slijpschijf of ander geschikt gereedschap” gebruikt worden om het lid van de gebruiker te bevrijden. Daarnaast wordt nog gewezen op andere gaten in het systeem, waardoor hackers zich toegang kunnen verschaffen tot persoonlijke gegevens van de gebruikers. PTP zegt dat Qiui al in april op de hoogte werd gesteld van de bevindingen. Door aanpassingen aan de software zijn de meeste problemen intussen verholpen, maar de gebruikers van de oudere versies blijven wel kwetsbaar, zo klinkt het.