Donald Trump over zijn coronabesmetting: “Een zegen van God”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een videoboodschap meegedeeld dat zijn besmetting met het coronavirus een “zegen van God” was. Hij herstelt goed van het virus en belooft alle Amerikanen dezelfde behandeling gratis aan te bieden.

Vorige week vrijdag werd Trump opgenomen in het ziekenhuis omdat hij besmet was met het coronavirus. Drie dagen later mocht hij naar huis om daar verder te herstellen. Hij werd behandeld met een experimenteel medicijn van biotechfirma Regeneron. Een dag na de behandeling met de antilichamen voelde hij zich al een stuk beter.

Zeer goede behandeling

Woensdagavond vertelde de 74-jarige president in een videoboodschap dat hij zich gelukkig prijst dat hij besmet raakte. “Ik voel me echt super nu. Dat ik besmet raakte, was een zegen van God. Toen ik op de hoogte werd gebracht van dit medicijn, heb ik zelf voorgesteld om het te nemen. De behandeling werkte enorm goed”, klinkt het.

Gratis voor iedereen

Trump belooft zijn landgenoten dezelfde behandeling zonder dat ze ervoor hoeven te betalen. “Ik wil dat jullie dezelfde behandeling krijgen en ik ga ze gratis maken. Er zijn honderdduizenden dosissen van en ik zal snel een uitzonderlijke toelating ondertekenen, waardoor het middel kan worden ingezet”, besluit hij.