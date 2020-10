Dit zijn de acteurs met het meeste pikante scènes op hun naam

Acteren is een ware kunst op zich, maar acteren tussen de lakens is nog een ander paar mouwen. Opwinding nabootsen is nu eenmaal niet makkelijk en bovendien kan het filmen van een pikante scène al snel tot gênante situaties leiden. Nochtans zijn er anno 2020 een aantal acteurs die niet vies zijn van een streepje bloot op de buis.

Journaliste Carrie Wittmer was weleens benieuwd naar welke acteurs nu net het minst vies zijn van een pikante scène van tijd tot tijd. Voor de site The Ringer ging ze daarom op onderzoek uit. Ze selecteerde de acteurs die anno 2020 het meest representatief zijn voor Hollywood, ging op zoek naar de minst kindergeschikte films en maakte op basis daarvan een selectie.

Onderzoek

Ze bekeek voor het ‘onderzoek’ niet minder dan 128 pikante scènes met daarin 30 verschillende Hollywood-acteurs. Ze maakte een lijstje op, maar kwam ook tot een aantal opvallende vaststellingen. Zo zouden Marvel-acteurs over het algemeen het minst vaak in hun Adamskostuum te zien zijn en komen acteurs die vaak meespelen in films met een klein budget of ‘serieuze’ films net vaker zonder kleren op het scherm. Interessant. Hieronder alvast de top tien van de acteurs met het meeste aantal weinig verhullende scènes op hun naam.

Top tien