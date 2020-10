Coronavirus blijft snel aan terrein winnen in West-Europa

Het aantal coronabesmettingen in Europa groeit snel, zo blijkt uit recente cijfers. Oostenrijk bereikte deze week voor het eerst sinds het voorjaar een nieuw record aan besmettingen. Ondanks de stijgende cijfers in Spanje wordt een lockdown in Madrid van tafel geveegd.

OOSTENRIJK

Het aantal nieuwe coronagevallen in Oostenrijk heeft voor het eerst sinds de piek van de pandemie in het voorjaar een nieuw record bereikt. De autoriteiten telden gisteren 1.209 nieuwe besmettingen op 24 uur, 613 daarvan alleen al in Wenen.

DUITSLAND

In Duitsland zijn 4.058 nieuwe gevallen geconstateerd, zo meldt het Robert Koch Instituut (RKI). Dat zijn er ruim 1.200 meer dan de 2.828 nieuwe coronabesmettingen die woensdag waren gemeld. Het totaal aantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 310.144. Er wordt gewaarschuwd voor een «ongecontroleerde» verspreiding van het virus bij onze oosterburen. «Mogelijk gaan we naar 10.000 nieuwe gevallen per dag», aldus Lothar Wieler, voorzitter van het Robert Koch Instituut.

SPANJE

Ook in Spanje gaan de cijfers in stijgende lijn, maar een hooggerechtshof in Madrid heeft een gedeeltelijke lockdown van de Spaanse hoofdstad en negen naburige gemeenten afgewezen. Die lockdown was opgelegd door de autoriteiten in een poging om de tweede golf van COVID-19 te beteugelen. Het hof «verwierp de ratificatie (van de maatregelen), omdat ze de rechten en fundamentele vrijheden ondermijnden» van de 4,5 miljoen inwoners die getroffen zijn door deze gedeeltelijke sluiting die vorige vrijdag in werking trad.

NEDERLAND

Nederland meldt met 5.831 nieuwe coronagevallen tussen woensdagochtend en donderdag een nieuw dagrecord. Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Voor het eerst komt het aantal nieuwe gevallen in Nederland boven de 5.000 in een dag uit.