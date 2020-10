BIZAR. T-Rex geveild voor waanzinnig recordbedrag

Een exemplaar van een T-Rex, een van de meest complete ter wereld, is dinsdag verkocht voor 31,8 miljoen dollar op een veiling van veilinghuis Christie’s in New York. Dat is vier keer meer dan het vorige record. Christie’s had de T-Rex, die de naam Stan kreeg, geschat op 6 à 8 miljoen dollar.

Het vorige record stond op naam van Sue, een andere T-Rex die door Sotheby’s in 1997 verkocht werd voor 8,4 miljoen dollar aan het Field Museum of Natural History in Chicago. Er zijn slechts een vijftigtal T-Rex’en ontdekt sinds de eerste in 1902.

In minder dan twee minuten werd dinsdag 9 miljoen dollar bereikt. Maar drie verzamelaars bleven in de running. Na een klein kwartier werd uiteindelijk afgeklopt op 27,7 miljoen dollar, kosten en commissies niet meegerekend.

30.000 uur

T-Rex Stan is 4 meter hoog en 12 meter lang. Volgens specialisten moet hij 8 ton gewogen hebben toen hij leefde, 67 miljoen jaar geleden. Hij werd in 1987 gevonden in de buurt van Buffalo, in South Dakota. Paleontologen van het Instituut voor Geologisch Onderzoek van Black Hills, in South Dakota, hadden meer dan 30.000 uur nodig om het skelet op te graven en weer samen te stellen. Het telt 188 botten.

De veiling kwam er als gevolg van een geschil tussen de beheerders van het instituut. Nog dit: de koper heeft geen rechten op driedimensionele reproducties van Stan.