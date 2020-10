Zo ziet de ideale man van Angela uit ‘Temptation Island’ eruit

Angela, die dit jaar met haar ex Christian meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft nog geen nieuwe vriend, maar weet maar al te goed wat voor man ze in de toekomst wil.

Angela en Christian gedroegen zich allebei voorbeeldig op ‘Temptation Island’ en vlogen in elkaars armen bij de reünie, maar enkele maanden later raakte bekend dat de twee alsnog uit elkaar gingen.

Niet te veel bedpartners

De 26-jarige brunette uit Antwerpen kreeg op Instagram de vraag wat haar ideale man zou zijn qua innerlijk en uiterlijk. Wel, dat is een behoorlijk lang lijstje. Als het over zijn karakter gaat, dan zoekt de doctoraatsstudente iemand die onder meer trouw, eerlijk, grappig, getalenteerd (danser), ambitieus, verstandig, sociaal, stoer, zorgzaam, zelfstandig, vrijgevig, rechtvaardig en niet te koppig of jaloers is. Bovendien mag hij niet te veel bedpartners hebben, niet verwend zijn en geen bindingsangst hebben.

Ideaal, niet realistisch

Qua uiterlijk is het lijstje iets korter: gespierd, mooie lach, groter dan haar en knap. “Ze vroeg ideaal, niet realistisch”, knipoogt ze erbij. Mannen die zich geroepen voelen?