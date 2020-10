YES! “Te lelijke” Melissa nam wraak op haar pesters door élke dag een selfie te posten

De Amerikaanse Melissa Blake wordt voortdurend online gepest om haar uiterlijk, maar laat zich er niet door kisten. Ze nam op een ingenieuze manier “wraak” en is nu voor velen zelfs een rolmodel geworden.

De 39-jairge journaliste uit Illinois lijdt aan het Freeman-Sheldon-syndroom; een zeldzame aandoening waardoor ze gewrichtsmisvormingen heeft en haar hoofd en gezicht afwijkingen vertonen.

De pesterijen begonnen nadat Melissa vorig jaar een anti-Trump opiniestuk voor CNN schreef. Online trollen zagen in haar het perfecte slachtoffer. De journaliste werd onder andere uitgemaakt voor walvis en blobvis, Maar de emmer van Melissa liep pas echt over toen ze van een wildvreemde te horen kreeg dat ze haar zouden moeten verbieden om foto’s van zichzelf te plaatsen omdat ze zo lelijk is.

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies… 📸😉👋🏻 pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv

— Melissa Blake (@melissablake) September 7, 2019