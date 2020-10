Van Gucht: “Wees sociaal, maar op een veilige manier”

“Wees sociaal. We kunnen elkaar bezoeken, maar doe dat veilig door voldoende afstand te houden en een mondmasker te dragen.” Dat verklaarde interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht op de persconferentie van Sciensano. Hij gaf een aantal tips mee. “Kussen of handen geven moet je vermijden. Ellebogen of voeten kunnen dan wel weer gegeven worden. Een buiging kan ook heel elegant zijn”, klonk het.

De nieuwe regering besliste dinsdag dat we tot vier mensen thuis mogen ontvangen. “Het is mogelijk om dat op een veilige manier te doen”, aldus Van Gucht. “Pas daarom dezelfde regels toe die ook in een restaurant gelden.”

Maak op voorhand een goede planning en maak goede afspraken met de gasten. Herinner hen eraan dat ze thuis moeten blijven als ze zich verkouden of grieperig voelen en zeker als ze en een hoogrisicocontact hebben gehad en eigenlijk in quarantaine zouden moeten.

Kussen te vermijden

Bij ontvangst moet iedereen een mondmasker dragen. Begroet elkaar vanop afstand. Anderhalve meter blijft de norm, zowel binnen als buiten. “Kussen of handen geven moet je vermijden. Ellebogen of voeten kunnen dan wel weer gegeven worden. Een buiging kan ook heel elegant zijn”, aldus Van Gucht.

Ook in de zetel of aan tafel moet anderhalve meter afstand behouden worden, tenzij mensen tot hetzelfde gezin of tot dezelfde contactenbubbel behoren. Wanneer iemand op zijn plaats zit, kan het mondmasker af. Dat wordt best bewaard in een enveloppe of doosje. Laat het masker zeker niet rondslingeren op tafel, luidt de aanbeveling.

Verder moet naast de fles wijn en fles water ook een flesje handgel op tafel staan.

Luid praten = meer speeksel

Zorg er daarnaast voor dat er niet te veel omgevingsgeluid is zodat gasten niet te luid moeten praten. “We produceren meer druppels wanneer we luid praten, roepen of zingen. Dat verhoogt het risico dat we elkaar besmetten”, verklaart Van Gucht.

Het is nog altijd veiliger om mensen buiten te ontvangen dan binnen. Als het toch binnen gebeurt, moet de ruimte voortdurend goed verlucht worden.

Tot slot raadt Sciensano aan om de contactgegevens van de gasten bij te houden. Als het nodig is, kunnen ze dan doorgegeven worden voor de contactopvolging.