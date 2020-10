Man krijgt vier jaar gevangenis vanwege deze daad tijdens het vrijen: “Puur kwaad”

Een Britse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar omdat hij gaatjes in condooms prikte voor de seks. Dat wordt beschouwd als verkrachting. Volgens de gerechtsdocumenten noemde zijn bedpartner de daad een uiting van “puur kwaad”. De man zelf hoopte dat een gescheurde condoom zou zorgen voor meer intimiteit.

Er is veel mogelijk in de slaapkamer. Van wat gespeel met handboeien tot een kinky rollenspel: op weinig rust nog taboe. Maar er zijn grenzen. Wat zich tussen de lakens afspeelt, moet immers altijd met toestemming gebeuren. En daar hield de 47-jarige Andrew Lewis geen rekening mee. De Brit werd in 2018 door zijn bedpartner, die anoniem wenste te blijven, betrapt toen die na de seksuele daad een speld naast een stapeltje doorprikte condooms in de lade van zijn nachtkastje vond. Toen ze nadien in de vuilbak keek, zag ze daarin hun net gebruikte, beschadigde condoom liggen, schrijft Worcester News.

Barrière tot intimiteit

Lewis hoopte dat het rubbertje zou breken en zo “voor meer intimiteit zou zorgen”, aldus aanklager Glyn Samuel afgelopen vrijdag in de rechtbank. Hij beschouwde het condoom als een barrière tot intimiteit en had zijn bedpartner aangemoedigd een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Hij verduidelijkte dat het niet de bedoeling was om de vrouw in kwestie zwanger te maken, maar hoopte dat ze “van gedachten zou veranderen” en een andere anticonceptiemiddel zou kiezen als de condoom zou scheuren, zei zijn advocaat. De man betuigde zijn spijt en zei dat het het stomste was dat hij ooit had gedaan.

Rechter Nicholas Cole noemde de daad een “vertrouwensbreuk”. Lewis’ bedpartner had immers enkel toestemming gegeven voor seks als er een condoom werd gebruikt. Ze bestempelde de daad als een uiting van “puur kwaad”. Andrew Lewis werd in Juli al schuldig bevonden aan verkrachting en werd nu veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Er is mogelijkheid tot vervroegde vrijlating na twee jaar indien Lewis zich goed gedraagt.