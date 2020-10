Internationale wetenschappers: “Ga voor groepsimmuniteit bij jongeren”

Een internationale groep wetenschappers heeft overheden gevraagd om hun coronabeleid aan te passen en jongeren en gezonde personen te laten terugkeren naar hun normale leven. Door te mikken op groepsimmuniteit bij de gezonde populatie geraakt het coronavirus ingedamd en blijven risicopatiënten buiten schot, zo stellen de wetenschappers.

Het voorstel, dat de ‘Great Barrington declaration” is gedoopt, pleit om het virus vrij spel te geven in bevolkingsgroepen met een laag risico op ernstige ziekte of sterfte van Covid-19. De ondertekenaars hopen zo dat er groepsimmuniteit ontstaat waarbij voldoende mensen resistent zijn tegen het virus en het zich niet meer kan verspreiden. Op het moment van schrijven hebben zo’n 3.000 medische wetenschappers, zo’n 4.000 medische personeelsleden en 65.000 leken de boodschap ondertekend.

De drie auteurs, allen van gerenommeerde universiteiten (Oxford, Stanford en Harvard), stellen dat de coronamaatregelen een “verwoestend effect” hebben op de volksgezondheid door het dagelijkse leven op de schop te gooien en mentale schade te berokkenen. Diegenen met een zwakke maatschappelijke positie dragen bovendien de grootste last. “Pogingen om de besmettingen laag te houden draaien op niets uit”, klinkt het. Lockdowns zouden volgens hen vervangen moeten worden door gerichte bescherming van de risicogroepen.

Hoewel de auteurs van het voorstel toegeven dat het moeilijker is om een grote groep ouderen te beschermen, suggereren ze dat zij hun individuele verantwoordelijkheid kunnen opnemen. “Als je 75 bent, kan je ervoor kiezen om zo min mogelijk naar buiten te gaan”, luidt het. Regelmatig testen kan ook een oplossing bieden. Volgens David Livermore, professor medische microbiologie (Universiteit van East Anglia) en ondertekenaar van de verklaring, kunnen ouderen in rusthuizen beschermd worden als het personeel goed betaald wordt om afwisselend een maand in de rusthuizen zelf of in een naburig verblijf te wonen.

Niet iedereen is het met het voorstel eens – zo bleek eerder ook al in onze contreien. William Hanage, epidemioloog van de Universiteit van Oxford, stelt dat de auteurs terecht wijzen op de indirecte schade die de pandemie veroorzaakt, maar vindt dat hun voorstel de directe schade ervan nog verhoogt.

Is it just me who think that people who signed the Great Barrington Declaration #GBdeclaration should offer themselves to get infected first? Let’s study this focused cohort to see the mortality and morbidity rate and then inform the general public how well herd immunity works 🤬

