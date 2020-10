Gelekte naaktfoto’s BV’s: Twee jongemannen opgepakt

In het onderzoek naar de verspreiding van naaktfoto’s van verschillende bekende Vlamingen zijn twee jongemannen opgepakt. Die hebben bekentenissen afgelegd. Een van hen werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, de andere werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket, dat voorlopig geen verdere commentaar geeft over het onderzoek.

Begin september deden expliciete naaktbeelden van drie mannelijke BV’s de ronde, voornamelijk via Whatsapp maar ook via andere sociale media zoals TikTok. Het gaat om Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt. De beelden doken ook al op op internetfora, maar een van de betrokkenen schakelde een advocaat in om daar een einde aan te stellen. Minstens een deel van de beelden werd ook te koop aangeboden aan de satirische website ’t Scheldt, die ook een artikel aan het verhaal wijdde, met geanonimiseerde foto’s. In kort geding bekwam een van de betrokken BV’s dat ook die beelden verwijderd moesten worden.

Catfishing

Volgens verschillende media was er sprake van ’catfishing’, waarbij de slachtoffers via het valse social media-profiel van iemand die zich voordeed als ‘Eveline’ in de val werden gelokt. Na een klacht van Stan Van Samang opende het Brusselse parket ook een gerechtelijk onderzoek.

Twee verdachten

“De onderzoeksrechter stelde de RCCU (computer crime unit van de federale politie) aan om een digitaal onderzoek te voeren en door de snelle en efficiënte werking van de RCCU werden twee verdachten geïdentificeerd”, zegt het parket. “Het betreft twee jongemannen die de feiten erkennen. Een van hen werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, de andere werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Het gerechtelijk onderzoek is lopende, in het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.”