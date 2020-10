Emoji met mondmasker krijgt corona-update (foto)

Voor 2020 maakte vrijwel niemand gebruik van de belabberde emoji met het mondmasker, maar door de coronacrisis ziet Apple zich nu genoodzaakt om de emoji vrolijker te maken.

De originele emoji komt niet meer overeen met de huidige coronamaatregelen, redeneert Apple. De emoticon ziet er namelijk wat ziekjes uit, waardoor het lijkt alsof enkel mensen die zich wat belabberd voelen een mondmasker moeten dragen. Maar gezondheidsorganisaties hameren erop dat mondmaskers ook door gezonde mensen gedragen moeten worden. In België moet dit bijvoorbeeld op drukke plaatsen, in winkels en in het openbaar vervoer.

Vrolijker

Uit een testversie blijkt dat de emoji met het mondmasker vrolijker kijkt. Het is niet duidelijk of de emoji ook lacht, want ja, hij draagt een mondmasker.