Brusselse cafés en feestzalen moeten een maand dicht

Na crisisberaad over de Brusselse situatie is beslist om alle cafés en feestzalen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vanaf morgen om 7 uur een maand lang te sluiten. Er wordt ook een alcoholverbod ingesteld in de openbare ruimte. Dat heeft de crisiscel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist. Restaurants mogen wel openblijven.

De strengere maatregelen moeten de stijging van de besmettingcijfers tegengaan en ervoor zorgen dat de Brusselse ziekenhuizen niet opnieuw overspoeld worden met COVID-19-patiënten, want dan moet de gewone zorg worden uitgesteld, zo verduidelijkte Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Vanaf 8 oktober moeten daarom alle cafés, bars, koffie- en theehuizen, feestzalen en cafetaria’s en buffetten van zowel amateursportclubs als professionele sportclubs een maand lang de deuren sluiten. Voor de amateurclubs wordt het ook verboden om publiek te ontvangen tijdens wedstrijden. De consumptie van alcohol wordt overal in de openbare ruimte van het Brussels gewest verboden.

“We zullen een compensatie voorzien voor de cafés, maar in welke vorm moeten we nog beslissen”, zegt Vervoort. De Brusselse politiezones krijgen de opdracht om extra streng toe te zien op alle nieuw genomen maatregelen en te beboeten waar nodig.

Te laat?

Hier en daar is er kritiek dat er in Brussel sneller had kunnen ingegrepen worden, maar dat wil de minister-president niet gezegd hebben. “Wie zegt dat we te laat zijn? We hebben tien dagen geleden al ingegrepen met de vervroegde sluiting van de cafés. En we zien pas na veertien dagen het resultaat van een maatregel”, stelt Vervoort.

De sluiting van de nachtwinkels en speelzalen om 22 uur en het verbod op het nuttigen van voeding op openbare markten, maatregelen die eerder al genomen werden, worden met een maand verlengd. Over bijkomende maatregelen in het hoger onderwijs is nog geen beslissing genomen. Vrijdag staat er overleg gepland met het Brusselse hoger onderwijs en de rectoren.

Brussel staat voorlopig op de tweede plaats in de ranglijst van Europese hoofdsteden met de meeste coronabesmettingen.