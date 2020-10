BIZAR. Zwarte man verdedigt online de politie, vier maanden later schiet een witte agent hem dood

Vier maanden geleden schreef de Amerikaan Jonathan Price op Facebook dat hij alleen nog maar positieve ervaringen had gehad met witte politieagenten in zijn thuisstad Wolfe City, in de staat Texas. Afgelopen weekend werd Price er doodgeschoten door een agent.

Getuigen zeggen dat de 31-jarige personal trainer een ruzie tussen een koppel wou ontmantelen in de winkel van een tankstation. Toen de ruzie zich verplaatste naar de parking, kwam de politie ter plaatse. Een van de agenten richtte zijn geweer op Price en loste een schot. De zwarte Amerikaan overleed aan zijn verwondingen. Het politiedepartement onderzoekt de zaak, de agent werd aangeklaagd voor moord.

A white Texas police officer was charged for murder for killing a Black man. Bond is $1M. A lawyer for #JonathanPrice's family says Price was trying to stop "a man assaulting a woman" when Shaun Lucas tased then shot him, because he "perceived a threat" from his body convulsing. pic.twitter.com/C7PWIxPx97 — AJ+ (@ajplus) October 6, 2020

Rots in de branding

Volgens vrienden en familie was Price “een echte rots in de branding voor de gemeenschap”. In een Facebookbericht dat hij vier maanden geleden schreef, liet hij weten dat hij nog nooit een slechte ervaring had gehad met de politie en vroeg hij aan iedereen om een oordeel te vellen over de politie op basis van eigen ervaringen.

Ongewapend

“Dit was puur racisme, punt”, reageert een van zijn vrienden nu. “Ik ben er echt niet goed van dat hij werd doodgeschoten op een moment dat hij hulp aanbood. Hij zag hoe een man zijn vriendin sloeg en wilde de vrouw helpen. Daarop begon de man met Jonathan te vechten. De politie vond er niets beter op dan Jonathan dood te schieten. Hij was ongewapend. Mijn hart is gebroken.”