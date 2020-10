BIZAR. Moeder wordt plotseling wakker met syndroom van Gilles de la Tourette en scheldt haar twee kinderen nu voortdurend uit

De Britse Hayleigh-Elizabeth Honey was een gezonde mama van twee jonge kinderen. Tot ze op een dag opstond en plots symptomen van het Gilles de la Tourette-syndroom vertoonde. Nu scheldt ze voortdurend haar echtgenoot Matt en hun twee kinderen, Luna en Zephyr, uit. “Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt”, klinkt het.

Het begon allemaal toen ze op een ochtend in september wakker werd en oncontroleerbaar trilde. “Ik dacht dat het gewoon kwam omdat ik nog niks had gegeten, maar het trillen ging maar niet weg,” vertelt Hayleigh-Elizabeth aan Metro UK. “Tegen de middag kreeg ik ook last van mijn schouders en ’s avonds begon ik mezelf te slaan en begon ik willekeurige dingen te roepen.”

Virale infectie

De volgende ochtend was de 27-jarige mama nog steeds niet de oude. Haar dokter dacht in eerste instantie aan een virale infectie en zei dat ze thuis maar moest uitzieken. Een week later waren Hayleigh-Elizabeths tics alleen maar erger geworden, waarop ze zich liet testen.

“De dokter had nog nooit zoiets gezien,” zegt ze. “Na een CT-scan en een bloedonderzoek werd al snel duidelijk dat ik aan Gilles de la Tourette lijd. Het syndroom tast immers het zenuwstelsel aan en zorgt ervoor dat mensen tics ontwikkelen.”

Middelvinger

“Ik moet er nu mee leren leven”, besluit de Britse. “Het is koffiedik kijken of dit iets tijdelijk is of iets waar ik de rest van mijn leven rekening mee zal moeten houden. Voorlopig hebben alleen mijn man, kinderen en zus mijn al tics moeten doorstaan. Ik zeg dat ze moeten oprotten of steek mijn middelvinger naar hen op. Mijn 5-jarige dochter vind het wel grappig. Mijn man daarentegen negeert gewoon mijn tics. Ik heb me bij hem nog nooit moeten verontschuldigen, ook al noem ik hem vaak een klootzak.”