Billie Eilish pakt dit bizar record op Spotify

Het succes van Billie Eilish lijkt geen grenzen te kennen. Alles wat ze maakt verandert in goud. Dat hier geen woord aan gelogen is, wordt bevestigd door een nieuw record op Spotify. Sinds deze week is ieder nummer van Billie Eilish op de muzikale streamingdienst minimaal honderd miljoen keer beluisterd.

Een unieke prestatie, want er is niet één artiest ter wereld die hetzelfde kan zeggen. Onlangs passeerde haar meest recente nummer My Future de grens van honderd miljoen streams. Daar hoefde Billie Eilish niet lang op te wachten. Dit nummer verscheen op 30 juli, maar is nu al boven in de hitlijsten te vinden.

Voor dit record wordt er overigens alleen gekeken naar volledige nummers. Billie Eilish bracht ook een nummer genaamd ‘!!!!!!!’ uit op Spotify. Deze is geen honderd miljoen keer beluisterd, maar wordt toch niet meegerekend. Dit nummer duurst slechts veertien seconden en geldt als introductie voor haar album When We All Fall Asleep Where Do We Go.

‘Bad Guy’

Haar grootste knaller Bad Guy telt natuurlijk wel mee, maar die plaat is de honderd miljoen streams dan ook al ruim voorbij. De grootste hit van Billie Eilish is namelijk al meer dan anderhalf miljard keer beluisterd. Ook de plaat die ze maakte met Khalid (lovely) is de miljard streams gepasseerd.

Indrukwekkende cijfers, maar om bovenaan de lijst met meest gestreamde nummers te komen moet ze nog flinke sprongen maken. Met Bad Guy staat ze namelijk ‘slechts’ op de tiende plaats. Dat is natuurlijk een knappe prestatie, maar ze staat meer dan een miljard streams achter op de nummer één. Shape of You van Ed Sheeran is met 2,6 miljard streams de huidige koploper.

James Bond

Gelukkig heeft Billie Eilish nog alle tijd. De talentvolle zangeres uit Los Angeles moet namelijk nog negentien worden. 2020 was in ieder geval een goed jaar voor haar en de vooruitzichten voor 2021 zijn ook niet mis. Zo verschijnt de documentaire Billie Eilish: The World’s A Little Blurry in februari op Apple TV+ en in de bioscopen. Ook verzorgde ze de titelsong van de nieuwe James Bond film die, na meerder malen te zijn uitgesteld, volgend jaar gaat verschijnen. En ook met dit nummer heeft zal al en record te pakken.