Ophef over vrouw die mondmasker onbruikbaar maakt: “Dit is spuwen in het gezicht van mensen”

Op Twitter krijgt een vrouw er stevig van langs nadat ze een foto deelde van stukgeknipte mondmaskers en erbij schreef dat ze die aan haar kinderen geeft. Ze gelooft immers niet dat mondmaskers werken als bescherming tegen het coronavirus.

De vrouw tweette dat ze de laagjes uit de mondmaskers van haar kinderen knipt om ze “wat luchtiger te maken” en omdat mondmaskers volgens haar toch niet werken. Ze baseert zich daarbij op de uitleg van de Nederlandse viroloog Jaap van Dissel die een tijdje geleden meedeelde dat “er geen reden tot dwingende plicht hoeft te zijn tot het dragen van niet-medische mondmaskers omdat er geen wetenschappelijk bewijs is van de werking”.

Naar school met onbruikbaar mondmasker

Haar kinderen gaan dus naar school met onbruikbare mondmaskers. De vrouw deelde een foto van de kapotgeknipte mondmaskers. Haar tweet lokte heel wat kritiek uit, onder meer van vlogster Flo Windey. “Sorry, maar dat is echt spuwen in het gezicht van de andere kinderen in de klas met ouders die risicopatiënt zijn”, schreef ze op Twitter.

Gevaarlijk

Ook anderen veroordeelden het gedrag van de vrouw. “Mevrouw, zoek hulp met deze potentieel gevaarlijke, ongefundeerde aannames. Kinderen moeten gewoon even luisteren, even volhouden en als u ook gewoon even meedoet zoals 99,9% van de wereldbevolking zijn we er zo vanaf. Dan kunt u ook verder met uw leventje. Ja? Dank!”, en “Stompzinnige actie. Niemand is blij met mondkapjes, maar het dient wel om een pandemie in te dammen”, klinkt het onder meer.