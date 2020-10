Onhandige mama redt baby terwijl ze op haar gezicht valt (video)

Deze Amerikaanse mama heeft haar gezicht opgeofferd om haar baby te redden. De vrouw stapte gepakt en gezakt haar huis uit, met aan de ene hand baby Dylan in een Maxi-Cosi en in de andere een tas met luiers. Maar op beelden van een bewakingscamera is te zien dat het op een gegeven moment helemaal fout loopt.

“Op het moment dat ik de deur sloot, raakte de hak van mijn ene schoen verstrikt in de veters van mijn andere, waardoor ik geen stap meer kon zetten”, zegt de Amerikaanse aan ViralHog. “Ik viel eerst op mijn knieën, maar omdat ik Dylan niet wou loslaten en mijn andere had vastzat aan de tas met luiers, viel ik recht op mijn kin. Dylan hield gelukkig niets over aan de valpartij en ik heb enkel wat blauwe plekken opgelopen.”