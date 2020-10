Lisa uit ‘Love Island’ dropt bommetje: “Ja, ik heb seks gehad in de villa”

Lisa Moerman zit al een tijdje niet meer in ‘Love Island’, maar heeft nu onthuld dat ze tijdens haar verblijf heeft liggen rollebollen met een van de deelnemers. Dat vertelde ze op Instagram.

Het 25-jarige model was er van in het begin bij in het huidige seizoen van ‘Love Island’. Ze had meteen een klik met Giuliano en ze werden een tijdje beschouwd als hét droomkoppel, maar toen Feline de villa binnenwandelde, was het sprookje vrijwel meteen uit. Giuliano viel als een blok voor Feline en Lisa moest ‘Love Island’ verlaten.

Naïef

Nu blikt Lisa terug op haar bewogen avontuur en geeft ze toe dat ze een vrijpartij beleefd heeft met een van de kandidaten, vermoedelijk Giuliano. “Ja, er was maar één iemand die zo zelfzeker genoeg was om extragrote voorbehoedsmiddelen mee te brengen. Vanaf dag één zei hij dat hij geen schrik had om seks te hebben op televisie, en ik was zo naïef genoeg om daarin mee te gaan. Maar seks heb je wel altijd met twee personen, dus het was van allebei de kanten gewild. Het was voor mij wel een les dat ik mij niet te snel mag laten meeslepen met mooie woorden, want de dag erna heeft hij mij volledig laten vallen. Ik heb er heel veel uit geleerd en dat beschouw ik als iets positiefs”, klinkt het in haar Instagram Stories.

Onrespectvol

Op de vraag of ze Giuliano nog steeds kwalijk neemt dat hij haar ‘gedumpt’ heeft, antwoordt ze het volgende. “Ik heb geen hard feelings tegenover Giuliano. Het was wel heel onrespectvol op welke manier hij mij behandeld heeft, maar hij doet uiteraard wat hij wil en het leven gaat voort”, besluit ze.

‘Love Island’ is van maandag tot zaterdag om 20u35 te bekijken op VIJF.

Hieronder Feline (links), Lisa (midden) en Giuliano.