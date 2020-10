JOEPIE! Cécémel krijgt nu ook een lactosevrije variant

Bij het horen van de naam Cécémel worden wij meteen teruggekatapulteerd naar onze kindertijd. Op café met de oma, pannenkoek erbij en een warme Cécémel om helemaal op te warmen. Helaas was dat beeld voor zij die kampen met een lactose-intolerantie niet meer dan een verre illusie – tot nu.

Lactose-intolerantie klinkt voor sommigen misschien wat bizar, maar voor een op de vijf Belgen is het werkelijkheid. Te weinig lactase in de dunne darm zorgt ervoor dat de lactose niet voldoende wordt afgebroken, met allerlei onaangename gevolgen van dien.

Gewoon in de supermarkt

Helaas is onze maatschappij nog niet helemaal aan die werkelijkheid aangepast en is het dan ook moeilijk om lactosevrije producten te vinden. Melk, oké, maar een chocomelk? Dat was tot nog toe een hele uitdaging. Gelukkig brengt Cécémel nu een lactosevrije variant op de markt, die je gewoon in je reguliere supermarkt kan terugvinden. Nu nog hopen dat ook café-uitbaters de stap zullen zetten en we deze winter massaal van een warme Cécémel op een lekker verwarmd terras of onder een dekentje kunnen genieten!