CORONACIJFERS. Bijna helft Covid-bedden in ziekenhuis volzet

Tussen 26 september en 2 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.309 coronabesmettingen bijgekomen, zo blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er de helft meer dan in de voorgaande periode van zeven dagen (+47%). De helft van het aantal Covid-ziekenhuisbedden is nu volzet.

In de Belgische ziekenhuizen werden de laatste week nog gemiddeld elke dag 81 nieuwe patiënten opgenomen. Vorige week waren dat er nog 64 per dag. In totaal liggen er nu zo’n 195 coronapatiënten op intensieve zorg, 83 van hen hebben beademing nodig. Ook het aantal doden door corona stijgt: het zijn er nu gemiddeld 10 per dag.

Druk op ziekenhuizen

De stijgende cijfers beginnen nu echt meer druk te zetten op de Belgische ziekenhuizen. Er liggen in totaal nu zo’n 940 Covid-patiënten in het ziekenhuis, wat betekent dat de helft van de 2.000 bedden die de ziekenhuizen voorbehouden voor coronapatiënten volzet is. De capaciteit ligt wel lager dan in april, toen er zo’n 6.000 ziekenhuisbedden beschikbaar waren.