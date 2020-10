BIZAR. Zeven op de tien doen dit weleens in de douche...

Wil je je dag fris en fruitig beginnen of ontspannen afsluiten, dan is een lekker warme douche daarvoor het ideale hulpmiddel. Niets zo lekker als wat langer onder dat hete, stromende water staan, zeker nu het buiten kouder wordt. Toch is een douche voor veel mensen meer dan een plaats om te ontspannen of om zich te wassen.

Badkamerspecialist Showerstoyou ondervroeg maar liefst 57.000 mensen wereldwijd en dat leidde tot een opvallend resultaat. Zo’n 74% zou een huilbui namelijk bewaren voor onder de douche. Dramatisch.

Douchen met twee

Wat de precieze verklaring is voor die douchetranen, is nog maar de vraag. Er zijn enkele studies die mogelijk een antwoord bieden op die vraag, maar meer onderzoek is nodig om de exacte reden te achterhalen. Eerder vertelde psychologieprofessor Ad Vingerhoets van de universiteit van Tilburg al aan The Cut dat de meest voorkomende wijze waarop mensen troost zoeken, naast muziek luisteren, wenen en warmte opzoeken zijn. De douche is dus de ideale combinatie van beide, zeker als je ook nog eens een lekker dramatisch muziekje opzet. Bovendien zijn we in een badkamer vaak alleen, wat betekent dat we onze emoties er zonder gêne de vrije loop kunnen laten. Toch is het volgens Vingerhoets beter om te wenen in het bijzijn van iemand anders, zodat die persoon mentale steun kan bieden. Volgende keer kan je misschien dus eens samen met je lief onder de douche kruipen voor de optimale weenomstandigheden.