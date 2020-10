ZOOM IN: «Lesgeven in Brussel, dat kan iedere leerkracht»

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, dat zijn 5.000 leerkrachten die zich dagelijks inzetten voor zowat 50.000 leerlingen. In de gemiddelde Brusselse klas zijn er leerlingen aanwezig vanuit heel verschillende migratieachtergronden, worden er een veelheid aan thuistalen gesproken, zijn er grote sociaal-economische en culturele verschillen. De schoolteams verbinden jong talent met expertise en ervaring.

Eén van die jonge talenten is Ellen Kemel. Zij is leerkracht aan de Hoofdstedelijke basisschool Peter Benoit in Neder-Over-Heembeek en pendelt dagelijks vanuit Wolvertem naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds twee jaar staat ze dagelijks voor de klas in het derde leerjaar. Haar doel? Het verschil maken in het leerproces van de kinderen.

«Ik was zelf nooit de primus van de klas en besef dus als geen ander hoe belangrijk een goede leerkracht is. Door zorg op maat te voorzien, wil ik de kinderen helpen en op kleine schaal het verschil maken in hun leerproces.»

«Als kind ben ik altijd in Brussel naar school geweest en van jongs af aan vond ik de diversiteit in de Brusselse scholen fascinerend. Het sprak voor mij dan ook voor zich om in Brussel aan de slag te gaan. De combinatie van verschillende culturen en religies is uitdagend, maar daarom net interessant. Door mijn eigen waarden op hen over te brengen probeer ik om hen ondanks hun onderlinge verschillen toch samen te brengen.»

«Wat ik zelf erg fijn vind aan lesgeven in de lagere school, is de betrokkenheid van de leerlingen. Ze hebben op die leeftijd nog veel fantasie, waardoor je ze gemakkelijk kan betrekken in verhalen en thema’s – ze gaan daar helemaal in mee en zijn super enthousiast.»

Ellen werd in haar eerste jaar als leerkracht geconfronteerd met de coronacrisis, een uitdaging die ze dankzij de goede begeleiding met glans doorstond. «De twee elementen waar ik het meeste aan had als starter, zijn de hospiteerbeurten en de aanvangsbegeleiding. Dat eerste betekent dat we in de school lessen kunnen bijwonen van andere leerkrachten om te observeren hoe zij problemen aanpakken. De aanvangsbegeleiding houdt dan weer in dat je één-op-één wordt geholpen door iemand die concreet met je meedenkt om te kijken hoe je je lesmethodes kan verbeteren.»

«Als beginnende leerkracht is het volgens mij vooral belangrijk om te beseffen dat je niet meteen perfect kan zijn. Goed is soms goed genoeg. Zeker in de eerste jaren ga je mee met de flow, pas daarna is het mogelijk om je eigen methodes uit te bouwen en je eigen weg in te slaan. Lesgeven in Brussel betekent dat je te maken krijgt met andere culturen, met andere talen, maar verder is er eigenlijk geen verschil met elders. Mits je voldoende gemotiveerd bent, ben ik er dan ook van overtuigd dat iedere leerkracht in Brussel voor de klas kan staan.»

Net als in Vlaanderen is er ook in Brussel een leerkrachtentekort. Brussel heeft stadsleerkrachten nodig! Leerkrachten in Brussel maken deel uit van boeiende onderwijscommunity met heel veel mogelijkheden om samen te werken, uit te wisselen en mee te bouwen aan de ontwikkeling van grootstedelijk onderwijs.