War on tobacco: Litouwen verbiedt roken op balkons van flatgebouwen

In Litouwen mogen bewoners van appartementsgebouwen in de toekomst niet meer roken op het balkon, wanneer er tenminste één buurman zich erdoor gestoord voelt. Dit is het gevolg van een wijziging in de tabakswet van het land die donderdag in het parlement in Vilnius werd goedgekeurd.

Het verbod treedt in werking in 2021, maar moet eerst nog door president Gintanas Nauseda worden goedgekeurd. In Litouwen heeft het parlement sinds 2014 herhaaldelijk voorstellen voor een rookverbod op balkons besproken, maar ze werden tot dusver allemaal afgewezen. Critici van de verordening zeggen dat het verbod in de praktijk niet afdwingbaar is en overtredingen zijn volgens hen nauwelijks te bestraffen.

Straatcafés

Volgens de nieuwe wet moeten bewoners in ieder geval ervoor zorgen dat er geen tabaksrook in de woning van de buren binnenkomt. De nieuwe tabakswet verbiedt ook roken in buitensportfaciliteiten, overdekte bushaltes, kinderspeeltuinen en straatcafés.