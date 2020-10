Trump twittert weer als vanouds in het ziekenhuis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vanuit het militaire ziekenhuis Walter Reed de Amerikanen via een reeks tweets opgeroepen te gaan stemmen. Op zo’n dertig minuten tijd stuurde Trump zestien tweets de wereld in. Je kan hier enkele van de “beste” exemplaren lezen.



Nadat vrijdag bekend raakte dat Trump en zijn vrouw Melania besmet zijn met het coronavirus, was het redelijk stil op het Twitteraccount van de president. Maar maandagochtend lokale tijd kwam daar verandering in. De president verstuurde in een uur tijd achttien tweets, zestien daarvan werden in een half uur tijd verstuurd. De meeste berichten schreef hij in hoofdletters.

Caps Lock

Hij tweette een reeks verkiezingsslogans gericht tegen bureaucratische regelgeving, abortus, wetteloosheid, militair ingrijpen in het buitenland en in zijn ogen te dure zorgverzekeringen. Hij raadde iedereen die “graag de grootste belastingverhoging en de ineenstorting van de economie en veel werkloosheid wil” op de Democraten te stemmen.

PEACE THROUGH STRENGTH (BRING OUR SOLDIERS HOME). VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

FIGHT THE CORRUPT FAKE NEWS MEDIA. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

PRO LIFE! VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

BIGGEST TAX CUT EVER, AND ANOTHER ONE COMING. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

“I’m voting for Donald Trump. My father is a Union Worker and his 401K has tripled under President Trump.” USA Voter. @foxandfriends Thank you, and remember that the Stock Market is getting ready to break its all time high. NEXT YEAR WILL BE THE BEST EVER. VOTE, VOTE, VOTE!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

IF YOU WANT A MASSIVE TAX INCREASE, THE BIGGEST IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY (AND ONE THAT WILL SHUT OUR ECONOMY AND JOBS DOWN), VOTE DEMOCRAT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Joe Biden loopt voor

De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden op 3 november plaats. In peilingen loopt Trump achter op zijn Democratische tegenstander Joe Biden. De achterstand is volgens een in het weekend gepubliceerde peiling door zijn ziekte groter geworden. Maar volgens Amerikaanse media hoopt Trump met een snel herstel van het virus, de indruk te geven dat hij veerkrachtig en sterk is en herkozen moet worden.