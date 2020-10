SOUNDCHECK. Faces on TV werpt de zwaarte van zich af op ‘Keep Me Close’: «Ik wil gewoon muziek maken, de rest boeit mij niet»

Faces on TV zorgt met de nieuwe EP ‘Keep Me Close’ alsnog voor een lichtpuntje in 2020. Frontman en producer Jasper Maekelberg koos voor een licht buffet van vijf nummers, maar liet de garnering achterwege. «Ik wou de songs deze keer niet te veel opsmukken.»

Hoi Jasper, waarom kom je nu met een EP en niet met een nieuw album?

Jasper Maekelberg: «Voor deze plaat heb ik eigenlijk bijzonder veel nummers geschreven, maar de vijf die er nu opstaan, voelden voor mij aan als één geheel qua sound en boodschap.» «Ik heb de EP in mijn eentje gemaakt terwijl ik meeging op tournee met Balthazar en hun voorprogramma deed. In mijn auto was er plaats voor vijf instrumenten, waaronder een synthesizer, een gitaar en een drumcomputer. Uiteindelijk heb ik met deze instrumenten de songs voor ‘Keep Me Close’ geschreven.» «De drumcomputer was nieuw terrein voor mij, maar ik voelde me enorm aangetrokken tot een eightiesvibe. Het was vree inspirerend om die wereld in te duiken en het verhaal klopte gewoon.»

Wat voor verhaal was dat dan?

«Ik heb het gevoel dat ik nogal een introverte en gesloten persoon was. Door veel op te treden en te toeren door heel Europa is mijn muziek veel extraverter geworden. Daarnaast sta ik op een heel andere plaats in mijn leven, en ik heb het gevoel dat dat doorsijpelt in de nummers die op de plaat zijn terechtgekomen.»

Je bent meer gaan geloven in je potentiële krachten als muzikant, staat in het persbericht van ‘Keep Me Close’. Was je tot nu toe dan onzeker over hetgeen je creëerde?

«Onzekerheid heeft zeker een rol gespeeld, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt die al eens iets heeft gecreëerd. Maar ik heb pas na mijn vorige plaat ‘Night Funeral’ beseft dat een album eigenlijk altijd een momentopname is, waardoor het allemaal niet meer zo zwaar aanvoelt. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet belangrijk is, maar ik ben een behoorlijke overdenker en besef nu dat dat eigenlijk niet nodig is.» «Dat merkte ik ook terwijl ik aan ‘Keep Me Close’ aan het sleutelen was. De nummers zijn praktisch de demo’s die ik destijds gemaakt heb. Bij mijn vorig album was dat niet het geval; ik begon met een idee, en kwam uiteindelijk helemaal ergens anders uit. Ik bleef die nummers maar finetunen, terwijl de kern van de songs voor ‘Keep Me Close’ bewaard is gebleven. Het was voor mij dan ook logisch dat ik ze nu niet te veel zou opsmukken.»

Je wordt wel eens omschreven als ‘een sterproducer’ of als iemand ‘die zijn stempel heeft gedrukt op de Belgische muziekscene’; levert dat niet heel wat druk op om te presteren?

«Ja, ik kampte daar hard mee toen ik aan mijn eerste plaat werkte. Gelukkig heb ik dat soort van juk toch op de een of andere manier van mij af kunnen gooien. Ik wil gewoon muziek maken, de rest boeit mij niet. Ik wil de liefde voor muziek laten zijn.»

Ik ga toch een coronavraag stellen. In een eerder interview met Metro zei je dat je ideale schrijfomstandigheden ergens ‘onderweg en bij voorkeur ’s nachts waren’. Hoe heb je dat de voorbije maanden aangepakt?

«De basis van de meeste nummers die nu op de EP staan, werd nog gelegd toen ik op tour was met Balthazar. Maar net toen ik met mijn eigen muziek door Europa wou reizen, werd de lockdown afgekondigd. Dat was echt zot kut.» «Maar ik realiseerde me al snel dat de wereld op pauze stond en dat dat eigenlijk zalig is. Ik miste niks en anderen misten ook niks. Niks bewoog nog. Ik had het gevoel dat ik eindelijk mijn leven aan het inhalen was, want tot dan was het precies alsof ik al de hele tijd achter mijn leven aan het hollen was. Nu kon ik op ‘t gemakske bijbenen.»

«Het werkte ook heel inspirerend voor mij: gewoon opstaan, koffietje drinken en een beetje lezen en schrijven. Ik heb daardoor een andere manier van werken gevonden. Ik bleef altijd maar gaan en nu besefte ik dat dat niet altijd nodig is, al weet ik niet of ik die wijsheid ook ga meenemen naar de toekomst. (lacht) Voor mij zijn er uit de lockdown dus ook veel goede en interessante dingen gekomen, zelfs nieuw materiaal, maar dat is voor later.» (lacht)

Je omschrijft ‘Keep Me Close’ als jouw ‘sexual healing for socially distant times’. Verklaar je nader.

«Ja, dat is een goede zin, hé. (lacht) Voor ‘Night Funeral’ vertrok ik echt vanuit mezelf en mijn gevoelens, terwijl ik nu uitzoomde en vanuit algemenere liefdeszaken vertrok waarin iedereen zich kan vinden. Maar nu ik er zo over nadenk heb ik voor deze plaat toch ook wat dieper in mezelf gegraven. Liefdesclichés zijn er omdat ze ook gewoon altijd een kern van waarheid bevatten.» «De liefde moet voor mij ook niet meer zo zwaar zijn. ‘Night Funeral’ ging over een relatiebreuk, maar nu was er sprake van een soort… (denkt heel lang na) onthechting?»

Je wou een zekere lichtheid geven aan de EP?

«Ja, klopt. Dat is wat ik bedoelde met die onthechting, ik ben het hier niet goed aan het uitleggen (lacht). Zo’n zwaarte is niet nodig, want het leven is wel wijs. Ik heb me zelfs eventjes verdiept in het boeddhisme, wat mij een soort van lichtheid heeft gegeven die tot nu toe in mijn leven ontbrak.”

Je gaat binnenkort op tour met een band, terwijl je ook vaak alleen op het podium staat.

«Ik kijk er heel hard naar uit om met de band op te treden. Ik moet dan niet meer alleen met mezelf jammen. (lacht) Ik ben heel benieuwd wat het resultaat zal zijn als ik de songs live speel met een band, want dat geeft toch een nieuw soort dynamiek.»