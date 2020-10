Prinses Delphine in tranen na erkenning: “Heb Albert een kans gegeven”

Delphine van Saksen-Coburg Gotha, die eind vorige week door de rechtbank officieel erkend werd als de dochter van de voormalige koning Albert II zegt “zeer blij” te zijn met de ontknoping van de rechtszaak. Ze zegt het gevoel te hebben dat ze eindelijk “het recht heeft gekregen om te bestaan”.

Sinds de erkenning – een procedure die uiteindelijk zeven jaar heeft geduurd – officieel werd vorige vrijdag, heeft Delphine (foto) van niemand van de koninklijke familie iets vernomen, niet van haar vader, noch van haar broers Filip en Laurent of haar zus Astrid. Ze heeft met haar vader overigens nooit contact gehad sinds 2001.

Zwart schaap

“Ik heb ook geen verwachtingen in dat verband”, zegt ze, en ze betreurt dat de zaak niet binnen de familie is kunnen geregeld worden. Bij het begin van de juridische procedure vroeg ook Delphine niet om een prinselijke titel. “Ik had nooit gedacht dat het zover zou komen”, zei ze aan VRT NWS. “Toen de DNA-uitslag er was, die zei dat hij mijn vader was, zijn we niet meteen naar de pers gestapt. We hebben dat heel stil gehouden, zodat Albert de kans zou krijgen om naar buiten te komen, nederig, als een groot man. Misschien hadden we het samen kunnen doen. Zo hadden we hier allebei als winnaar kunnen uitkomen.”

Nieuw leven

Gisteren heefteen Delphine ook voor het eerst de Belgische pers te woord gestaan. “Als ze plots een teken van leven tonen, dan zal ik mijn rug niet toekeren”, vertelde ze emotioneel over koning Filip en haar nieuwe broers en zus.

Voor de nieuwe prinses is het vooral het einde van een lange gerechtelijke lijdensweg. Het vonnis is enigszins de start van een nieuw leven, maar veranderen zal ze daarom niet. «Het meest pijnlijke was het wachten. Het is zoals op een slagveld zijn. Je voert een constante oorlog. Om hiervoor naar het gerecht te gaan voelde onnatuurlijk, terwijl ik heel natuurlijk ben en dat voelde erg ongemakkelijk», aldus Delphine van Saksen-Coburg.

Niet voor de poen

De nieuwe prinses benadrukt dat het haar niet om het geld te doen was. “Ik heb gestreden voor de goede redenen. Wat ik vroeg is om hetzelfde te zijn als mijn broers en zussen. Dat telt voor alles. Als ik het voor het geld had gedaan, was het dom om deze stap te zetten.”Haar wettige vader Jacques Boël is namelijk veel rijker dan de koninklijke familie.

“Ik ga door zoals voordien en blijf artieste. Alleen is er een verschil met hoe ik me nu vanbinnen voel. Toen het recht me gelijk gaf, was dat een opluchting. Binnenin voel ik me gelukkiger en vrijer”, aldus de prinses.