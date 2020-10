CEO UZ Brussel niet te spreken over beslissing burgemeester Aalst om geen patiënten meer toe te laten

Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel, is ’not amused’ met de uitspraak van de burgemeester van Aalst Christophe D’Haese (N-VA) bij VRT NWS dat Brusselse COVID-19-patiënten niet meer welkom zijn in de Aalsterse ziekenhuizen en “de grens van medische solidariteit is bereikt”.

Dat nieuws moest Noppen via de pers vernemen. Inhoudelijk vindt hij het “echt een vreemde beslissing, want die druist in tegen de federale richtlijn om zoveel mogelijk patiënten te spreiden, net om te vermijden dat ziekenhuizen overbelast raken zoals in de eerste golf”, zegt hij.

Het UZ Brussel, het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst (OLV) maken deel uit van hetzelfde netwerk, daarom kunnen patiënten ook doorverwezen worden. De beslissing van burgemeester D’Haese is een opdoffer. “Dit schept niet veel vertrouwen voor de toekomst”, is Noppen duidelijk.

Geldigheid?

Bij de CEO van UZ Brussel bestaat er zelfs twijfel over de geldigheid van de eenzijdige beslissing. “Ik denk dat het niet kan, tenzij je dit meldt aan de federale hulpdiensten, want dat betekent dat ook de 112 niet meer naar de ziekenhuizen in Aalst mag komen. Ik vind dit bijzonder eigenaardig en weet zelfs niet of dit kan, zo selectief de deuren sluiten. Tenzij je daar een goede reden voor hebt, maar ze hebben nog capaciteit voor COVID-19-patiënten. We kennen die cijfers”, verklaart Noppen.

D’Haese vreest dat algemene zorgen noodzakelijke ingrepen van niet-coronapatiënten in het gedrang komen, maar “dat is geen Aalsters probleem”, verduidelijkt de CEO van het UZ Brussel. “Die hebben wij ook en heeft elk ziekenhuis in ons land.” Vandaag benadrukte het UZ Brussel, na het opkrikken van het aantal COVID-bedden, nog dat het annuleren of uitstellen van afspraken, opnames of ingrepen niet aan de orde is.

Solidariteit vanuit Gent

En wat nu dan? “Ik heb geprobeerd om contact op te nemen, maar tot nu toe zonder succes. Morgenvroeg ben ik toevallig in een van de ziekenhuizen in Aalst en daar zal ik mijn oor te luisteren leggen. Ik vind het zeer vreemd. Ik vraag me ook af of ze in Aalst botweg patiënten zullen weigeren indien onze urgentiedienst belt naar de ziekenhuizen. Dat zou me verbazen”, verklaart Noppen.

Het UZ Gent heeft aan het UZ Brussel intussen laten weten dat zij wel patiënten willen opvangen.