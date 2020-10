Apple werkt aan iPhone die barstjes in scherm automatisch herstelt

Apple, het bedrijf achter de populaire iPhone, werkt aan een vernieuwende schermtechniek voor opvouwbare smartphones. Daarbij zou het mogelijk zijn om barstjes en krasjes op het scherm vanzelf te laten herstellen.

Niets zo vervelend als een iPhone-scherm dat na een val of een stoot schade oploopt. Dat kan uiteraard gemaakt worden, maar dan zit je weer een tijdje zonder smartphone én het kost behoorlijk wat. Dat zou in de toekomst niet meer hoeven, want Apple is achter de schermen druk bezig met het bedenken van een opvouwbaar toestel dat zichzelf herstelt wanneer er barstjes en krasjes in het scherm komen.

Speciale schermlaag

Dat zou blijken uit een patentaanvraag dat door Apple ingediend werd. Veel details over de werking van de schermtechniek werden nog niet vrijgegeven, maar als ‘zelfhelend’ schermlaagje zou er gebruik gemaakt worden van elastomeer, een rubberachtige, elastische stof die door verhitting haar oorspronkelijke vorm weer kan krijgen.

Tot op heden is Apple nog niet met opvouwbare smartphones naar buiten gekomen, maar het is geen geheim dat ze dat in de toekomst wel van plan zijn. Andere smartphoneproducenten zoals Samsung en Huawei zijn die weg al wél ingeslagen.

iPhone 12

Wanneer Apple zo’n opvouwbare smartphone aankondigt, is niet duidelijk. Eerst is het wachten op de openbaring van de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 mini. Die vindt vermoedelijk plaats op 13 oktober.