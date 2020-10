“Vlaming vindt kraantjeswater ongezonder en minder lekker”

Kraantjeswater heeft bij veel Vlamingen nog steeds de perceptie tegen, blijkt uit onderzoek van UAntwerpen, Water-Link en het Vlaams Kenniscentrum Water. 66% drinkt dan ook voornamelijk flessenwater. Nochtans is dat een stuk minder voordelig en slechter voor het milieu.

Flessenwater is honderd keer duurder dan kraantjeswater, we hebben drie liter water nodig om één liter flessenwater te produceren en de productie van flessenwater vergt 1.000 tot 2.000 keer meer energie dan de productie van kraantjeswater. Daarnaast is er nog de schadelijke impact van plastic flessen op het milieu en het feit dat dat plastic wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. Toch is Vlaanderen op Europees niveau een topverbruiker van flessenwater.

Wantrouwen

Onderzoekers van de UAntwerpen, in samenwerking met Water-Link en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), ondervonden dat de Vlaming het niet heeft voor kraantjeswater. Hij gaat ervan uit dat het ongezonder is en minder lekker dan flessenwater. Als het dan ook nog gaat om water dat gerecycleerd wordt uit afvalwater, is het wantrouwen nog groter. “Flessenwater wordt bovendien nog altijd gezien als een vorm van status”, zegt Dirk Halet, strategisch coördinator bij Vlakwa. “Het is de norm tijdens sociale aangelegenheden en restaurantbezoekers zijn zonder probleem bereid om ettelijke euro’s neer te tellen voor een bekend watermerk.”

Sociodemografische groepen

De voorkeur voor flessenwater komt het sterkst naar boven bij bepaalde sociodemografische groepen, zeggen sociologen Robbe Geerts en Frédéric Vandermoere (UAntwerpen). “Het zijn vooral mannen, oudere mensen en lagergeschoolden die geen kraantjeswater op tafel zetten. Hebben we het over het vertrouwen in gerecycleerd afvalwater als drinkwater, dan is dat draagvlak over het algemeen niet hoog. Verder zien we dat wantrouwen het vaakst voorkomt bij lagergeschoolden en vrouwen. Opvallend is wel dat we het meeste vertrouwen in de waterzuiveringstechnologie terugvinden in de provincie Antwerpen, terwijl het vertrouwen het laagst is in West- en Oost-Vlaanderen.”

Volgens Ronny Blust, vicerector Onderzoek van de Universiteit Antwerpen, moet informeren en sensibiliseren voorop staan. “Vlaanderen heeft nood aan een aantal concrete actiestrategieën om het wantrouwen om te buigen in vertrouwen. Internationaal onderzoek heeft immers aangetoond dat een breed maatschappelijk draagvlak onontbeerlijk is om over te gaan tot een ingeburgerd afvalwaterhergebruik.”