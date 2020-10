Positie van MR-voorzitter Bouchez staat ter discussie

De spanningen bij de Franstalige liberale partij MR leken zaterdag niet af te nemen. Verschillende verkozenen zijn erg boos op voorzitter Georges-Louis Bouchez sinds de aankondiging donderdag van de ministeriële casting. Sommige federale verkozenen hebben dat voor de camera aangegeven, wat duidt op een heropleving van de spanningen. “Tegen het einde van het weekend zullen er koppen rollen”, aldus een goed geïnformeerde bron.

Aan de oorsprong van de spanningen ligt de aankondiging donderdagochtend van de ministeriële MR-herschikking op sociale netwerken en vooral de aanduiding van Denis Ducarme tot Waals minister in de plaats van Valérie De Bue. De stoelendans veranderde al snel in een fiasco als gevolg van het decreet dat in mei 2019 unaniem werd goedgekeurd door het Waals Parlement, dat voorziet in een vertegenwoordiging van minstens 30 procent vrouwen – of mannen – in de Waalse regering.

Quorum

Door Valérie De Bue – die volgens goed geïnformeerde bronnen dit pas enkele tientallen minuten voor de tweet van de MR-voorzitter te horen kreeg – te vervangen door Denis Ducarme, klopte die rekening niet meer. De MR moest donderdagmiddag op zijn stappen terugkeren door Valérie De Bue in de Waalse regering te houden. “Wij zijn meer dan een quotum”, herinnerden de regionale verkozenen door op sociale media een groepsfoto te plaatsen, onder door Jean-Luc Crucke, Waals minister van Begroting.

“Gebrek aan respect”

In de marge van de vertrouwensstemming in de regering door de Kamer uitten verschillende volksvertegenwoordigers voor de camera hun afkeuring. “Er was een gebrek aan overweging en respect voor bepaalde mandatarissen”, verklaarde Daniel Bacquelaine, voorzitter van de Luikse MR-federatie, op de RTBF. “Een autocratisch bestuur van de partij is niet mogelijk. De partij moet weer op gang gebracht worden.”

“Soms handelt hij sneller dan hij denkt, het is een beetje het voorrecht van de jeugd”, onderstreepte kamerfractieleider Benoît Piedboeuf. “Is dit een definitief probleem of niet? We zullen het bespreken”, zei hij aan RTL-TVi.

Afzetting?

Achter de schermen zijn er discussies over het lot van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. Scenario’s op zijn afzetting circuleren intern, werd verder aan Belga bevestigd.

Zaterdagavond plaatsten de federale MR-verkozenen, onder wie ex-premier Sophie Wilmès (nu minister van Buitenlandse Zaken), op hun beurt op sociale netwerken een gelijkaardige foto. “Ook op federaal niveau zijn vrouwen veel meer dan een quotum”, schreef Florence Reuter op haar Instagram-account.

Sindsdien hebben veel MR-mandatarissen hun steun ingetrokken voor Georges-Louis Bouchez, die in november met 62 procent van de stemmen tot voorzitter werd verkozen.

De man uit Bergen bleef erg stil en stelde zich tevreden met het retweeten van steunbetuigingen voor hem. “Hij had niet in zijn eentje bedacht om Valérie De Bue uit de Waalse regering te halen”, zegt een liberale bron. “Hij wist dat het geen makkelijke moment zou worden”, voegde een ander eraan toe.

“Ik zal niet aftreden”, gaf Bouchez wel mee aan Sudpresse.