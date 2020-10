Dokters verwachten dat Trump morgen ziekenhuis mag verlaten

De artsen die de Amerikaanse president Donald Trump behandelen, verwachten dat Trump het Walter Reed-ziekenhuis maandag mag verlaten als zijn toestand verder blijft verbeteren. Hij heeft geen koorts en ademhalingsklachten meer, en de vitale functies zijn stabiel.

Dat zei zijn lijfarts Sean Conley tijdens een persconferentie. Hij bevestigde eerdere berichten dat Trump vrijdag een uur lang zuurstof toegediend kreeg. Ook zaterdag zakte zijn zuurstofsaturatie, maar intussen haalt die weer de normale niveaus.

“Positieve houding weergeven”

In de update die Conley zaterdag gaf, had hij geweigerd te zeggen dat Trump zuurstof kreeg toegediend. “Ik wilde geen informatie geven die de ziekte in een andere richting had kunnen sturen”, zei de dokter zondag op vraag van een journalist. Hij wilde “de positieve houding van de president weergeven”.

Zoals bij elk ziekteverloop waren er hoogtes en laagtes, zei Conley voor het ziekenhuis in Bethesda, nabij Washington. De afgelopen nacht is de situatie alvast verder verbeterd, aldus Conley. Als Trump inderdaad maandag het ziekenhuis mag verlaten, dan zal de behandeling in het Witte Huis verdergezet worden.

Laag zuurstofgehalte

Bovenop de behandeling met onder meer remdesivir krijgt hij nu ook het steroïde dexamethason toegediend, klinkt het. Dat medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige gevallen van het coronavirus, en moet ervoor zorgen dat het zuurstofniveau op peil blijft.

De 74-jarige Trump werd vrijdagavond overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdagavond had Conley al gezegd dat de artsen optimistisch waren, maar een bron uit het Witte Huis had het toen over een “zorgwekkende toestand”.