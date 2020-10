Deze vier voorwerpen die je dagelijks gebruikt zitten onder de bacteriën

Bacteriën, ze zijn overal. En in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, zijn een heleboel van die kleine eencelligen ook nog eens helemaal normaal en niets om je zorgen over te maken. De bacteriën die wel schadelijk voor je zijn, zitten echter overal, zelfs op plaatsen waarvan je het misschien niet zo snel vermoedt…

Je handdoek

Helaas worden handdoeken maar al te vaak gedeeld door meerdere leden van het gezin. Dat betekent dat je niet alleen je handdoek deelt, maar ook elkaars bacteriën. Van vaginale afscheiding tot een restje uitwerpselen: alles vermengt zich met elkaar en doordat ze meestal in een warme, vochtige omgeving hangen, vermenigvuldigen die bacteriën ook nog eens razendsnel. Houd het dus bij je eigen, persoonlijke handdoek en laat die zo snel mogelijk drogen na gebruik.

De frigo

Let op, dit kan onsmakelijk worden. Je zou misschien denken dat de koude in de frigo bacteriën doodt, maar we moeten je teleurstellen. De vochtige omgeving en de relatief koele temperaturen werken net goed om de eencelligen te doen overleven en vermenigvuldigen. Bovendien blijven ze niet ter plaatse trappelen, maar verspreiden ze zich naar hartenlust van het ene voedingsmiddel naar het andere. Verwijder winkelverpakkingen dus liefst vooraleer je iets in de frigo zet, let erop dat niets bederft en steek waar mogelijk alles in een proper bakje.

De snijplank

Nog zo’n smakelijke. Er zouden naar schatting vaak 200 keer meer bacteriën zitten op een snijplank dan op een toiletbril. We wassen onze snijplanken nu eenmaal niet vaak en heet genoeg en bovendien gebruiken de meeste mensen één en dezelfde plank voor rauwe groenten, vlees, gekookte ingrediënten… Meerdere snijplanken zijn dan ook aan te raden en gebruik ze elk voor een specifieke categorie. Heb je een houten exemplaar? Schuur die dan regelmatig op om krassen te verwijderen, want daarin kunnen extra veel bacteriën schuilen. En dat je je snijplank regelmatig met kokend water moet wassen, spreekt eigenlijk voor zich.

Je handtas

Ten slotte een categorie die we eigenlijk hadden kunnen zien aankomen, maar die toch een beetje degoutant blijft. Veel mensen slepen hun handtas overal mee naartoe, smijten er de meest vieze dingen in en zetten hun tas overal en nergens neer. Een aangezien veel handtassen niet wasbaar zijn, blijven alle bacteriën vervolgens lekker broeien. Probeer er dus een gewoonte van te maken om je tas alleszins niet op de grond te zetten (zeker niet wanneer je op toilet gaat) en om goed na te denken over alles wat je erin steekt.