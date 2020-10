WOW. In dit restaurant geniet je van de grootste kaasplank ter wereld

De wereld is grosso modo verdeeld in twee groepen: zij die houden van kaas en zij die niet houden van kaas. Behoor je tot die tweede categorie, dan klik je maar beter zo snel mogelijk weg. Ben je daarentegen een kaasliefhebber in hart en nieren, dan is dit artikel je op het lijf geschreven.

Kijk jij op restaurant altijd het meeste uit naar de kaasplank? Laten je vrienden jou altijd het kaasassortiment voor tijdens het aperitief samenstellen? Loopt het water je in de mond alleen maar door te denken aan dat smeuïge goedje? Wel, op naar Narbonne!

30 meter lang

In de Franse stad kan je namelijk terecht voor een buitengewone kaasplank. Restaurant Les Grands Buffets wist zich alvast een plaatsje in Guinness World Records 2021 te bemachtigen met zijn kaasplank van 30 meter lang, bezaaid met niet minder dan 111 soorten kaas. Of je nu fan bent van smeuïg, hard, stinkend of mild: je vind sowieso waar je naar op zoek bent. Uiteraard kan je met zo’n aanbod ervoor kiezen om alleen kaas te eten, maar Les Grands Buffets serveert ook nog een heleboel andere heerlijkheden – allemaal in buffetvorm, zoals de naam al doet vermoeden. Vanuit Brussel is het slechts een tiental uur rijden tot Narbonne, dus je weet wat je te doen staat.