SCHOL! Dankzij deze app drink je dagelijks een ander (bijna) gratis aperitief

De mens is een gewoontedier en dat vertaalt zich in ons hele bestaan. Van wanneer je je tanden poetst in de ochtend over waar je plaatsneemt in de zetel tot hoe je je Prince-koeken eet: iedereen doet het op zijn eigen, specifieke manier. En altijd hetzelfde. Hetzelfde geldt voor onze favoriete cafeetjes en restaurants, want waarom veranderen als je weet waar het lekker is?

Om ons allemaal een beetje uit onze comfort zone te halen en om de horeca in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken, lanceerden Luikenaars Sylvain en Olivier de Cheers! Een app die onze aperitiefervaring danig zal veranderen, zoveel is zeker.

Cheers!

Het principe achter Cheers is vrij simpel. Je downloadt de app, kiest een abonnementsformule en kan beginnen aperitieven. Tarieven starten al vanaf 5,99 euro per maand op jaarbasis – wil je een maandje proberen, dan kan dat voor 9,99 euro. In de app krijg je vervolgens een overzicht te zien van welke adresjes bij jou in de buurt deelnemen aan Cheers. Daar kan je dan terecht voor een aperitief, hetzij met, hetzij zonder alcohol. En dat elke avond opnieuw. Zo kan je per maand ongeveer dertig nieuwe adresjes testen en dat voor de prijs van een fles wijn in de supermarkt. Vanaf 2 november is de app beschikbaar in de Google Playstore en de Apple Store, dus het aftellen kan alvast beginnen!