Napflix is het ideale platform voor wie graag voor de buis in slaap valt

Ben jij zo iemand die steevast indommelt terwijl je met je lief naar een serie zit te kijken? Daar is niets mis mee, maar het is natuurlijk wel redelijk vervelend dat je steeds een stuk van de plot mist. Wil je graag een dutje doen voor de buis zonder je schuldig te voelen, dan zou Napflix weleens een nieuwe favoriet kunnen worden.

Het platform bestaat al even: het werd in 2016 opgericht door twee reclamemakers uit Barcelona, deels als grap, deels als marketingtest. Intussen zijn we vier jaar later en weet het concept nog steeds te bekoren.

Petanquewedstrijden

In tegenstelling tot een streamingplatform als Netflix wil Napflix geen inspirerende of spannende content bieden. Geen verhalen die je meeslepen, geen documentaires die je bij de keel grijpen. Wel integendeel. Napflix biedt enkel saaie content aan – denk aan petanquewedstrijden of saaie fysicadocumentaires – zodat je zonder gêne kan indommelen. Uiteraard is het altijd beter om blauw licht (waaronder je laptop en telefoon) te vermijden voor het slapengaan, maar soms heb je op zondagmiddag nu eenmaal zin om gewoon een dutje te doen voor de tv. En dat is helemaal oké.