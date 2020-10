BIZAR. Agenten bezorgen maaltijd zelf na arrestatie bezorger

Agenten in het Nederlandse Den Helder gingen voor een bijzondere carrièreswitch. Nadat ze een auto van een bezorger hadden aangehouden, namen ze zijn werk over en brachten ze de maaltijd netjes naar de klant.

Volgens de politie werd hun aandacht getrokken door een auto die op de IJsselmeerstraat snel voorbijreed. Zo’n drie kilometer verderop konden ze de auto stoppen. De 41-jarige man die in de auto reed, bleek geen geldig Nederlands rijbewijs te hebben. Hij mocht dus niet meer verder rijden.

Politie aan de deur

Bezorging aan huis… Op de IJsselmeerstraat trok een auto vanwege diens snelheid onze aandacht. Op de Hendrik Baskeweg… Geplaatst door Politie Den Helder op Maandag 28 september 2020

De aangehouden man was een bezorger van een eetzaak en was onderweg naar een klant. Omdat de klant al voor het eten had betaald, besloten de agenten de maaltijd netjes naar het adres te brengen. “Deze keek wel raar op dat er politie in plaats van een bezorger aan de deur stond”, schreef de politie op Facebook.

Lezers konden deze actie wel waarderen, zo blijkt uit de reacties op het bericht van de politie. “Ik weet nu wel waar ik de shoarma ga bestellen” en “Da’s wel een mooie optie voor Thuisbezorgd, want jullie hebben de mogelijkheden voor een snelle en warme bezorging”, zijn enkele van de reacties.

Bron: Metro Nederland