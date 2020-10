Vrouw krijgt wel héél leuk gevoel in attractie: “Je hebt er precies wel hard van genoten?” (video)

Een vrouw had het onlangs wel heel erg naar haar zin in de Sling Shot. Dat was ook haar vriend niet ontgaan.

Heerlijk, zo’n stevige adrenalinerush als je in een intense attractie zit. Een Amerikaanse vrouw raakte onlangs zelfs opgewonden én bereikte een hoogtepunt in de Sling Shot in Magical Midway (Florida). Dat is een katapultattractie waarin je de lucht in geschoten wordt en vervolgens een paar keer overkop gaat.

Knipoog

Na haar hoogtepunt en terwijl ze rustig naar beneden zakken, zegt de vrouw “ik hou van je” tegen haar vriend. Die heeft allang door wat ze net meegemaakt heeft. “Je hebt er blijkbaar wel heel hard van genoten?”, vraagt hij haar. “Ja”, bevestigt ze zijn vermoeden. “Fijn”, knipoogt hij.