OH NEE! ‘The Masked Singer’-deelnemer zet masker te vroeg af (video)

Sensatie in de Amerikaanse versie van ‘The Masked Singer’! Een van de kandidaten nam zijn masker af omdat hij het te warm had op het podium. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, klinkt het.

Net als in ons land wordt ‘The Masked Singer’ massaal bekeken. Iedereen is immers enorm nieuwsgierig naar wie er in de verschillende kostuums zit. De bedoeling is dat mensen dat proberen te raden aan de hand van hun zangkwaliteiten.

Te warm

Vlak na zijn optreden besloot de Gremlin om zijn masker meteen af te zetten, nog voordat er gestemd kon worden. “Ik wil dit masker nu onmiddellijk afzetten. Het is veel te warm”, zei hij. Zo zagen de kijkers hoe ‘Sin City’-acteur Mickey Rourke tevoorschijn kwam. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, reageert presentator Nick Cannon, die hem vervolgens vraagt waarom hij meedeed aan het programma. “Ik was in de buurt”, aldus Rourke.

Dina Tersago

Rourke is niet de eerste deelnemer die klaagt over de warmte. Volgens de makers van de show kan het op slechts 10 minuten tijd 35 graden worden in het kostuum. Ook Dina Tersago, die vorige week ontmaskerd werd bij ons, had het daar lastig mee. “Vooral dat masker is beklemmend. Ik mocht het ook niet afzetten en ik mocht tegen niemand praten. Alleen tijdens de pauzes, toen medewerkers met ventilatoren wind in ons gezicht kwamen blazen. Die eerste keer was geen leuke ervaring, maar omdat het hele programma een spannend avontuur is, denk je algauw: het is de bluts met de buil”, vertelde ze eerder in Het Nieuwsblad.