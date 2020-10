METRO WORDT 20. Waar zijn deze sterren na al die jaren gebleven?

Metro zag in het jaar 2000 het levenslicht, net als het nieuwe millennium. Het was het jaar waarin de mensen in de bioscoop naar ‘X-Men’ en ‘Gladiator’ gingen kijken. Britney Spears bracht ‘Oops … I did it again’ uit, Madonna haar ‘Music’. Pearl Jam liet Werchter aan zich voorbijgaan nadat tijdens hun optreden in Roskilde 9 mensen omkwamen. Sommige artiesten beleefden in 2000 hun gloriemoment en verdwenen vervolgens in de vergetelheid. Wij rakelden enkele namen op.

Shaggy

In 2000 brengt de 31-jarige Shaggy ‘Hot Shot’ uit, al zijn vierde album. En plots breekt de Jamaïcaanse zanger wereldwijd door. De singles ‘It Wasn’t Me’, ‘Angel’ en ‘Luv’ Me’ slaan overal aan, en de plaat schiet door naar de top van de Billboard 200. Uiteindelijk zal ‘Hot Shot’ alleen al in de Verenigde Staten meer dan 6 miljoen keer over de toonbank gaan, goed voor zesvoudig platinum. Shaggy is sindsdien altijd in de muziekbusiness blijven werken. Vorig jaar mikte hij weer in de roos met ‘Banana’ (samen met zijn landgenoot Conkarah). Dit jaar werd datzelfde nummer trouwens opnieuw een zomerhit, met dank aan TikTok.

Tom Jones

Vandaag lijkt Tom Jones deel van het meubilair. Het is alsof hij altijd al in alle uithoeken van de wereld bekend is geweest. Het klopt dat de Britse zanger sinds de jaren 1960 actief is en toen ook enkele grote hits scoorde (zoals ‘Delilah’). Maar hij werd pas echt een wereldster in 2000 met de hit ‘Sex Bomb’. De mijnwerkerszoon is nadien blijven zingen. Zijn laatste album dateert van 2015. Sinds 2012 is hij bovendien coach in de Britse versie van ‘The Voice’. Enkele maanden geleden werd hij 80, en hij wou die verjaardag vieren met een grote Europese tournee, ‘A Celebration’. Dat plan heeft hij echter een jaar moeten uitstellen vanwege COVID-19. Als alles goed gaat, komt Tom Jones op 1 augustus 2021 ook naar België, op Suikerrock in Tienen.

Wheatus

De Amerikaanse rockband Wheatus was misschien wel de populairste eendagsvlieg van het jaar 2000 met de wereldhit ‘Teenage Dirtbag’, dat tot op de dag van vandaag massaal wordt meegekweeld op feestjes. De groep beleefde met zijn debuut al meteen zijn grootste moment de gloire: van de leadsingle werden wereldwijd vijf miljoen exemplaren verkocht. Van de vier daaropvolgende studioalbums – het laatste dateert van 2013 – slaagde geen enkele song er nog in om de hitlijsten te halen. Vandaag bestaat de band nog steeds: de heren en dames werken aan een zesde album en hadden een tournee gepland om het twintigjarige bestaan van hun debuutalbum te vieren – al werden de meeste concerten geschrapt door de coronapandemie. Naar aanleiding van die verjaardag hebben ze datzelfde album de voorbije twee jaar overigens noot voor noot opnieuw opgenomen. Er mogen dan wel twee decennia verstreken zijn, Wheatus is nooit in de vergeetput beland: de band zal voor eeuwig vereenzelvigd worden met hun monsterhit.

Craig David

In de zomer van 2000 ontdekte de wereld Craig David, met dank aan diens eerste album ‘Born to Do It’ en hits als ‘Fill Me In’, ‘7 Days’ en ‘Walking Away’. Veel toenmalige tieners kunnen vandaag nog altijd moeiteloos de tekst meezingen: «I’m walking away / From the troubles in my life / I’m walking away / Oh, to find a better day». Als je diezelfde mensen echter vraagt wat er nadien met de Britse artiest is gebeurd, moeten velen het antwoord schuldig blijven. Wel, we kunnen iedereen geruststellen: Craig David maakt het goed. Op zijn 39ste verdient hij nog steeds zijn boterham met muziek. En goed nieuws voor nostalgische zielen: hij bereidt een tournee voor om de 20ste verjaardag van zijn beroemde debuutplaat te vieren.

DJ Ötzi

De Oostenrijkse popartiest DJ Ötzi werd ontdekt in een karaokecompetitie in 1995, waarna hij als entertainer clubs afschuimde in zijn thuisland en in toeristische vakantieoorden. Hij kende zijn muzikale doorbraak in 1999 met het après-ski-lied ‘Anton aus Tirol’ en scoorde in 2000 een monsterhit met ‘Hey Baby (Uhh, Ahh)’, een cover van Bruce Channels originele versie uit 1961. De man met het gebreide witte mutsje en ringbaardje trad daarna regelmatig op met André Rieu. Zijn laatste grote hit dateert van 2007 met ‘Ein Stern (…der deinen Namen trägt)’. De song werd grijsgedraaid in zijn thuisland en Duitsland. Bij ons maakte het lied furore in de coverversie van Christoff, die met ‘Een Ster’ zijn eerste nummer 1-hit in Vlaanderen scoorde. Enkele jaren later bracht Stan Van Samang op zijn beurt een felgesmaakte cover van het lied in het VTM-programma ‘Liefde Voor Muziek’. De jongste jaren teert DJ Ötzi op zijn status van ‘koning van de après-ski’: hij draait zijn hits in de hipste skioorden en Duitse schlagerfeesten.

Lil’ Bow Wow

Toen in september 2000 het nieuwe schooljaar begon, maakten we ook de komst mee van een jonge Amerikaanse rapper van amper 13 jaar oud: Lil’ Bow Wow. Hij bracht toen zijn eerste plaat ‘Beware of Dog’ uit, met daarop de wereldhit ‘That’s My Name’, in het gezelschap van Snoop Dogg. Sinds 2003 heet hij Bow Wow, en vandaag prijkt hij nog steeds in de Guinness World Records als de jongste rapper die ooit een platinum album haalde. Naarmate de jaren verstreken, dreef Bow Wow echter weg van de muziekindustrie. Hij speelde mee in verschillende films en series, maar de laatste jaren doet hij vooral van zich spreken door zijn privéleven. Zo lag hij in 2017 zeer ongewild aan de basis van de Bow Wow Challenge toen hij op Instagram een foto postte die de indruk gaf dat hij een luxeleventje leidde. Dat bleek een leugen en Bow Wow werd de risée van het internet. En de Challenge: met een foto een fictief leven verzinnen.

De baby’s van het jaar 2000

(even oud als Metro dus)

Noah Cyrus : Amerikaanse zangeres, zus van Miley Cyrus

Willow Smith : Amerikaanse zangeres en actrice, dochter van Will Smith

Lil Pump : Amerikaanse rapper

Remco Evenepoel : Belgische renner

Vinicius Junior : Braziliaanse voetballer